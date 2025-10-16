الجامعةُ الأردنيّةُ تُحيلُ مجموعة من الطّلبةِ إلى لجنةِ القضايا الطّلابيّة

الوكيل الإخباري- أحالتِ الجامعةُ الأردنيّةُ عددًا من الطّلبةِ المتسبّبين في إثارةِ المشاكلِ والإخلال بالأنظمةِ والتّعليماتِ داخل حرم الجامعة الأردنيّةِ إلى لجنةِ القضايا الطّلابيّةِ لاتّخاذِ الإجراءاتِ التأديبيّةِ المناسبة.

