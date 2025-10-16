الجامعةُ الأردنيّةُ تُحيلُ مجموعة من الطّلبةِ إلى لجنةِ القضايا الطّلابيّة

وأكّدتِ الجامعةُ الأردنيّةُ أنّها لن تتساهلَ مع مَن ثبتت مسؤوليّتهم عن الأحداث، وستوقع بحقهم أشد العقوبات، مشدّدة على التزامِها الكاملِ بتطبيقِ الأنظمةِ والتّعليماتِ بما يضمنُ بيئة جامعيّة آمنة للجميع.
وأهابتِ الجامعةُ الأردنيّةُ بالزّملاء الصّحافيّين والمؤسّساتِ الإعلاميّةِ ضرورة توخّي الدقّة في ما يُنشرُ من معلومات، والحرص على استقاء الأخبار من مصادرِها الرّسميّة، ممثّلة بوَحدةِ الإعلامِ والعلاقاتِ العامّةِ والإذاعة.
وأكّدتِ الجامعةُ أنّ أبوابَها مشرعة على مصراعيها أمامَ الإعلاميّين في أيِّ وقت، داعية إلى عدمِ التردّدِ في التثبّتِ من أيِّ معلومةٍ قبلَ نشرِها، بما يضمنُ المِهْنيّة والمصداقيّة في الطّرحِ الإعلاميّ.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يؤكد ضرورة ضمان تنفيذ اتفاق إنهاء الحرب في غزة بجميع مراحله
-
البدء بالمرحلة الأخيرة لتأهيل جسر الثامن ضمن مشروع صيانة جسور عمّان
-
موظفون حكوميون إلى التقاعد - أسماء
-
صدور إرادة ملكية بتعيين قضاة لدى محكمة عمان الابتدائية - أسماء
-
العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية ثابت على نهجه الوطني والإنساني
-
إغلاق طريق كتم وتحويل السير إلى الطريق الرئيسي (إربد – عمّان)
-
المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تطلق المرحلة الثانية من دراسة "قياس الوعي التأميني"
-
سلطة المياه تواصل برنامجها التوعوي في مدارس المملكة