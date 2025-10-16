العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية ثابت على نهجه الوطني والإنساني

وفي مستهل اللقاء، رحب العيسوي بالحضور قائلاً: "نلتقي اليوم في زمنٍ تتسارع فيه الأحداث من حولنا، لكن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يقف شامخًا، ثابت الموقف، واثق الخطى، ماضٍ في مسيرة تحديث وطني شامل، تُجسد رؤية ملكية استشرافية بعيدة المدى تهدف إلى بناء أردن قوي ومتطور قادر على تحويل التحديات إلى فرص، والحفاظ على مكانته واحة أمن واستقرار في محيط مضطرب."
وأكد العيسوي أن جلالة الملك يؤمن بأن التحديث والإصلاح هما الطريق لترسيخ قوة الدولة واستدامة استقرارها، فجاءت الرؤية الملكية بثلاثة مسارات متكاملة — سياسي واقتصادي وإداري — تستهدف الإنسان الأردني أولًا، باعتباره محور التنمية وغايتها ووسيلتها، عبر مشاريع إصلاحية تمكّن الشباب والمرأة وتدعم بيئة العمل والاستثمار وتكرّس ثقافة الاعتماد على الذات.
وقالوا: "نحن الشباب نحمل في قلوبنا ولاءً راسخًا للعرش الهاشمي، وانتماءً لا يتزعزع لتراب الوطن، مستمدين العزم والإرادة من قيادة هاشمية غرست فينا الإيمان بقدراتنا والثقة بدورنا في نهضة الأردن."
