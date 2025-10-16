العيسوي: الأردن بقيادته الهاشمية ثابت على نهجه الوطني والإنساني

الوكيل الإخباري- التقى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الخميس، وفدًا شبابيًا من مبادرة "أفق قيادة سياسية"، في الديوان الملكي الهاشمي العامر، تناول خلاله الرؤية الملكية في مسيرة التحديث والإصلاح، والدور المحوري للشباب في بناء المستقبل.

وفي مستهل اللقاء، رحب العيسوي بالحضور قائلاً: "نلتقي اليوم في زمنٍ تتسارع فيه الأحداث من حولنا، لكن الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني يقف شامخًا، ثابت الموقف، واثق الخطى، ماضٍ في مسيرة تحديث وطني شامل، تُجسد رؤية ملكية استشرافية بعيدة المدى تهدف إلى بناء أردن قوي ومتطور قادر على تحويل التحديات إلى فرص، والحفاظ على مكانته واحة أمن واستقرار في محيط مضطرب."



وأكد العيسوي أن جلالة الملك يؤمن بأن التحديث والإصلاح هما الطريق لترسيخ قوة الدولة واستدامة استقرارها، فجاءت الرؤية الملكية بثلاثة مسارات متكاملة — سياسي واقتصادي وإداري — تستهدف الإنسان الأردني أولًا، باعتباره محور التنمية وغايتها ووسيلتها، عبر مشاريع إصلاحية تمكّن الشباب والمرأة وتدعم بيئة العمل والاستثمار وتكرّس ثقافة الاعتماد على الذات.

من جانبهم، عبّر المشاركون الشباب عن تقديرهم العميق لجلالة الملك وجلالة الملكة رانيا العبدالله وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، على اهتمامهم المتواصل بالشباب، مؤكدين أن جلالته يحمل الأردن في قلبه ويسير به بخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار، مؤمنًا بأن الإنسان الأردني هو أغلى ما نملك، وأن خدمة الوطن هي أسمى الغايات.