البدء بالمرحلة الأخيرة لتأهيل جسر الثامن ضمن مشروع صيانة جسور عمّان

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تنفيذ المرحلة الأخيرة من أعمال تأهيل جسر الثامن، والتي تتضمن صيانة واستبدال فواصل التمدد المتضررة أعلى الجسر، وذلك ضمن الحزمة الأولى من مشروع صيانة وإعادة تأهيل الجسور في محافظة العاصمة.

وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من أعمال صيانة العناصر الإنشائية للجسر، شاملة الدهان الإسمنتي، والحواجز المعدنية (الهاندريل)، وغيرها من الأعمال الفنية، مشيرة إلى أن إعادة التأهيل تمت وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية وباتجاهي الجسر.


ومن المقرر أن تتطلب أعمال استبدال فواصل التمدد إغلاقًا جزئيًا لحركة السير في الاتجاهين أعلى الجسر، يوميًا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباحًا، ولمدة 10 أيام، بدءًا من الليلة.


وبيّنت الوزارة أن هذه الأعمال تأتي استكمالًا لمشروع متكامل لصيانة الجسور الحيوية في العاصمة، حيث سبق الانتهاء من تأهيل جسور: الفردوس في مرج الحمام، ومأدبا، والقسطل، ومدخل مطار الملكة علياء الدولي، ليكون جسر الثامن آخر المحطات ضمن هذه الحزمة.

 
 
