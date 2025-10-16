البدء بالمرحلة الأخيرة لتأهيل جسر الثامن ضمن مشروع صيانة جسور عمّان

وأوضحت الوزارة أنه تم الانتهاء من أعمال صيانة العناصر الإنشائية للجسر، شاملة الدهان الإسمنتي، والحواجز المعدنية (الهاندريل)، وغيرها من الأعمال الفنية، مشيرة إلى أن إعادة التأهيل تمت وفق أعلى المواصفات الفنية العالمية وباتجاهي الجسر.
ومن المقرر أن تتطلب أعمال استبدال فواصل التمدد إغلاقًا جزئيًا لحركة السير في الاتجاهين أعلى الجسر، يوميًا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباحًا، ولمدة 10 أيام، بدءًا من الليلة.
وبيّنت الوزارة أن هذه الأعمال تأتي استكمالًا لمشروع متكامل لصيانة الجسور الحيوية في العاصمة، حيث سبق الانتهاء من تأهيل جسور: الفردوس في مرج الحمام، ومأدبا، والقسطل، ومدخل مطار الملكة علياء الدولي، ليكون جسر الثامن آخر المحطات ضمن هذه الحزمة.
