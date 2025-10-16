تكاليف أقل.. مفاجأة في إنتاج أول هاتف آيفون قابل للطي

ويتولى تصنيع نحو 65% من المفصلات شركتا "فوكسكون" و"شين زو شينغ"، بينما تساهم "أمفنول" بالباقي. ويُتوقع أن يعتمد تصميم الهاتف على مواد تجمع بين التيتانيوم والألومنيوم لتقليل الوزن وزيادة المتانة، مع احتمالية طرحه نهاية 2026.
ويأتي هذا الهاتف كخطوة مهمة لآبل لدخول سوق الهواتف القابلة للطي .
