تكاليف أقل.. مفاجأة في إنتاج أول هاتف آيفون قابل للطي

تعبيرية
 
الوكيل الإخباري-   أفادت تقارير تقنية بأن شركة آبل قد تحقق مفاجأة إيجابية في مشروعها لهاتف "آيفون" القابل للطي، بعد تراجع تكلفة المفصلة الأساسية من 120 دولارًا إلى ما بين 70 و80 دولارًا فقط للوحدة.

ويتولى تصنيع نحو 65% من المفصلات شركتا "فوكسكون" و"شين زو شينغ"، بينما تساهم "أمفنول" بالباقي. ويُتوقع أن يعتمد تصميم الهاتف على مواد تجمع بين التيتانيوم والألومنيوم لتقليل الوزن وزيادة المتانة، مع احتمالية طرحه نهاية 2026.


ويأتي هذا الهاتف كخطوة مهمة لآبل لدخول سوق الهواتف القابلة للطي . 

 

لبنان 24

 
 
