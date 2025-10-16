إغلاق طريق كتم وتحويل السير إلى الطريق الرئيسي (إربد – عمّان)

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان، بالتعاون مع إدارة السير والدوريات الخارجية، عن إغلاق طريق كتم وتحويل حركة السير إلى الطريق الرئيسي (إربد – عمان)، وذلك اعتبارًا من الجمعة، بهدف إنشاء جسر علوي عند تقاطع طريق كتم ضمن أعمال مشروع استكمال طريق إربد الدائري.

وأوضحت الوزارة، أن المشروع يشمل إنشاء جسر بطول 56 مترًا فوق نقطة تقاطع طريق كتم مع طريق إربد الدائري، بالإضافة إلى إعادة إنشاء طريق كتم بطول 520 مترًا وتوسعته ليصل إلى عرض 20 مترًا، متضمناً أعمال القطع، والفرشيات، والخلطة الإسفلتية، إلى جانب تنفيذ متطلبات السلامة المرورية.

وأكدت أن حركة السير ستحول إلى الطريق الرئيسي (إربد – عمان) من المدخل الشرقي، وفقًا للمخطط الكروكي واللوحات الإرشادية الموضوعة لتوجيه المواطنين، وذلك حتى الانتهاء من الأعمال. كما سيتم إنشاء طرق خدمية ضمن نطاق المشروع لخدمة السكان المحليين.