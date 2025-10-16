إغلاق طريق كتم وتحويل السير إلى الطريق الرئيسي (إربد – عمّان)

وأوضحت الوزارة، أن المشروع يشمل إنشاء جسر بطول 56 مترًا فوق نقطة تقاطع طريق كتم مع طريق إربد الدائري، بالإضافة إلى إعادة إنشاء طريق كتم بطول 520 مترًا وتوسعته ليصل إلى عرض 20 مترًا، متضمناً أعمال القطع، والفرشيات، والخلطة الإسفلتية، إلى جانب تنفيذ متطلبات السلامة المرورية.
وأكدت أن حركة السير ستحول إلى الطريق الرئيسي (إربد – عمان) من المدخل الشرقي، وفقًا للمخطط الكروكي واللوحات الإرشادية الموضوعة لتوجيه المواطنين، وذلك حتى الانتهاء من الأعمال. كما سيتم إنشاء طرق خدمية ضمن نطاق المشروع لخدمة السكان المحليين.
وشددت الوزارة على أنه تم تجهيز الطريق البديل كتحويلة مرورية، حيث خضع لأعمال صيانة شاملة وتم تزويده بكافة عناصر السلامة المرورية، داعية مستخدمي الطريق إلى الالتزام بتعليمات السلامة العامة، والتقيد بإرشادات كوادر الوزارة والأجهزة الأمنية في الموقع لضمان انسيابية الحركة وسلامة الجميع.
