مدير عام الجمارك: انخفاض مؤشرات التهرب الجمركي في الأردن

وأشار العكاليك إلى أن الضريبة كانت في السابق على نظام الشرائح ولكن جرى توحيدها لتنظيم سوق السيارات، ومع قرار الصين الأخير في التصدير أصبح شراء السيارات الجديدة عن طريق الوكلاء فقط.
وأوضح أن خدمات الدائرة تقدم حاليا بشكل إلكتروني مما يسهل العمل ويسهل الرقابة على تلك الخدمات.
-
أخبار متعلقة
-
رئيس الأعيان يُجري مباحثات مع نظيره الياباني في طوكيو
-
المعونة الوطنية: تأهيل 550 أسرة لسوق العمل
-
شراكة جديدة بين الاقتصاد الرقمي واليرموك لتأسيس مختبر متطور لصناعة الألعاب الإلكترونية
-
وزارة البيئة: ترخيص 3 شركات لجمع وتخزين بطاريات السيارات الكهربائية المستعملة
-
في اتصال هاتفي .. الملك وولي العهد السعودي يبحثان التطورات الإقليمية والعلاقات الثنائية
-
ألمانيا تثمن دور الأردن في الاستقرار الإقليمي وتؤكد دعمها لحل الدولتين
-
افتتاح معرض للحرف اليدوية بضاحية الأمير الحسن
-
بدء تنفيذ المسح الوطني للشباب 2025 غدا