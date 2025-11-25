مدير عام الجمارك: انخفاض مؤشرات التهرب الجمركي في الأردن

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام الجمارك الأردنية اللواء أحمد العكاليك انخفاض مؤشرات التهرب الجمركي نظرا للأنظمة المؤتمتة التي طبقتها الدائرة.

وقال العكاليك خلال مناقشة مشروع قانون الموازنة لسنة 2026، إن الدائرة تعمل الآن على إنجاز مشروع العمليات الجمركية بحلول عام 2028.

وأضاف أن توحيد الضريبة على السيارات وتحديد مواصفات الاستيراد أسهم في ضبط سوق الاستيراد والحد من الفوضى التي كانت تحدث قبل وضع المواصفات.



وأشار العكاليك إلى أن الضريبة كانت في السابق على نظام الشرائح ولكن جرى توحيدها لتنظيم سوق السيارات، ومع قرار الصين الأخير في التصدير أصبح شراء السيارات الجديدة عن طريق الوكلاء فقط.



وأوضح أن خدمات الدائرة تقدم حاليا بشكل إلكتروني مما يسهل العمل ويسهل الرقابة على تلك الخدمات.