مذكرة تفاهم بين "التربية" و"الوطني للأمن السيبراني"

الوكيل الإخباري- وقعت وزارة التربية والتعليم، والمركز الوطني للأمن السيبراني، مذكرة تفاهم تهدف إلى تنفيذ الأنشطة والبرامج المتضمنة عقد ورش عمل ودورات تعريفية في مجال الأمن السيبراني وتبادل الخبرات.

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ووقع المذكرة وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة، ورئيس المركز الوطني للأمن السيبراني المهندس بسام المحارمة، بحضور أمين عام الوزارة للشؤون التعليمية الدكتور نواف العجارمة.



وتضمنت المذكرة، التعاون والتنسيق في مجال عقد ورش العمل والدورات في الكشف عن الثغرات السيبرانية ومعالجتها، إضافة إلى دورات تدريبية فنية للمعلمين ومشرفي مختبرات الحاسوب وكوادر أقسام تكنولوجيا التعليم في مديريات التربية والتعليم، وتنفيذ برامج تدريبية للطلبة.



وأكد محافظة سعي الوزارة المستمر لتعزيز منظومة التحول الرقمي والأمن السيبراني وأمن المعلومات، إضافة إلى سعيها لرفع مستوى وعي العاملين لديها في تحقيق منظومة أمن المعلومات.