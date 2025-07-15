مذكرة تفاهم بين الجامعة الأردنية ومركز النمو الدولي

الوكيل الإخباري- وقع رئيس الجامعة الأردنية، الدكتور نذير عبيدات، والمدير التنفيذي لمركز النمو الدولي بكلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية، الدكتور جوناثان ليب، مذكرة تفاهم لترسيخ التعاون الأكاديمي وتطوير البحث العلمي وتوظيفه في دعم السياسات العامة.

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وقال عبيدات، إن هذه الشراكة تلامس قضايا جوهرية في صميم العمل الأكاديمي، على رأسها ربط التعليم العالي بسوق العمل والمنظومة الوطنية لصنع السياسات.



وأضاف أن الجامعة، رغم التحديات، عملت على تحديث برامجها الأكاديمية لتعزيز مهارات الطلبة اللغوية والرقمية، مشيرا إلى إدخال مساق "الاستعداد لسوق العمل" كمتطلب إلزامي لجميع طلبة البكالوريوس، لسد الفجوة بين التعليم النظري واحتياجات السوق.



بدوره، أعرب ليب، عن سعادته بتوقيع أول مذكرة تفاهم رسمية للمركز في الأردن، مشيدا بالجامعة الأردنية كشريك أكاديمي رائد في المنطقة.



وقال إن المذكرة تهدف إلى بناء جسر متين بين البحث العلمي وصنع القرار، بما يسهم في تطوير سياسات قائمة على الأدلة في مجالات حيوية، مبينا أنها تقوم على 4 ركائز رئيسة هي: إجراء أبحاث علمية ترتبط مباشرة بالسياسات العامة، وتعزيز التبادل المعرفي بين الباحثين المحليين والدوليين، وبناء القدرات البحثية لطلبة الدكتوراه والباحثين الناشئين، وتوثيق العلاقة بين المجتمع الأكاديمي والحكومة بما يخدم التنمية الوطنية.



من جهتها، أعربت ممثلة مركز النمو الدولي في الأردن، سلمى شاهين، عن تفاؤلها بما تحمله هذه الشراكة من آفاق واعدة، مؤكدة أن توقيع المذكرة يمثل انطلاقة لمسار طويل من العمل المشترك، يقوم على الشفافية والتكامل بين البحث العلمي وصناعة القرار.