مذكرة تفاهم بين "الهاشمية" و"مكافحة الأوبئة" لتعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- تعلن كلية الدراسات العليا في الجامعة الهاشمية عن إجراءات قبول وتسجيل الطلبة الاصلاء المرشحين المنوي قبولهم على نفقتهم الخاصة (البرنامج العادي/ الاصلاء) للالتحاق في شهادة الاختصاص الع
الوكيل الإخباري-   وقعت الجامعة الهاشمية والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية مذكرة تفاهم، في إطار تعزيز التعاون وتكامل الجهود في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي ونشر الوعي الصحي.

وبحسب بيان صادر عن الجامعة، اليوم الأحد، تهدف المذكرة، التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري، ورئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، إلى تطوير الخدمات البحثية والصحية، والوقاية الصحية، والتعليم الطبي المستمر، والتدريب، واعتماد المختبرات، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة تخدم الطلبة والمجتمع المحلي، وتسهم في نشر الوعي الصحي الوقائي المجتمعي.


وأكد الحياري، أن تجميع الجهود والخبرات والكوادر الوطنية يعد مصلحة وطنية حيوية، مشيرا إلى أن الجامعة تسعى إلى تعزيز انفتاحها على المؤسسات الوطنية المختلفة، وتوسيع نطاق تعاونها المؤسسي في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي.

 
 
