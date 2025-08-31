مذكرة تفاهم بين "الهاشمية" و"مكافحة الأوبئة" لتعزيز التعاون

الوكيل الإخباري- وقعت الجامعة الهاشمية والمركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية مذكرة تفاهم، في إطار تعزيز التعاون وتكامل الجهود في مجالات التعليم والتدريب والبحث العلمي ونشر الوعي الصحي.

اضافة اعلان



وبحسب بيان صادر عن الجامعة، اليوم الأحد، تهدف المذكرة، التي وقعها رئيس الجامعة الدكتور خالد الحياري، ورئيس المركز الدكتور عادل البلبيسي، إلى تطوير الخدمات البحثية والصحية، والوقاية الصحية، والتعليم الطبي المستمر، والتدريب، واعتماد المختبرات، إضافة إلى تنفيذ مشاريع مشتركة تخدم الطلبة والمجتمع المحلي، وتسهم في نشر الوعي الصحي الوقائي المجتمعي.