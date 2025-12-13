مليون و 659 ألف مشترك فعّال في الضمان الاجتماعي حتى الآن

وبحسب ما ذكرت المؤسسة، بلغ عدد المشتركين اختياريا تراكميا قرابة 111,000 مشترك اختياري فعّال، بينما بلغ عدد المشتركين الفعّالين حتى التاريخ ذاته قرابة مليون و659 ألف مشترك فعّال.
وبشأن مقدار بدل إجازة الأمومة الذي تحصل عليه المؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص، بينت المؤسسة أنه يُحسب بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها بناءً على أجرها الخاضع للضمان الاجتماعي عند الولادة، وفقًا للمعادلة التالية: (الأجر الخاضع عند الولادة يُقسم على 30 ثم يُضرب في مدة إجازة الأمومة المعتمدة وفقًا لقانون العمل، وهي 70 يومًا).
