مليون و 659 ألف مشترك فعّال في الضمان الاجتماعي حتى الآن

11:16 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/757080 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- وصل عدد المتقاعدين الفعالين في الضمان الاجتماعي تراكميا حتى 10 كانون الأول 2025، إلى قرابة 26,478 متقاعدًا فعّالًا. اضافة اعلان





وبحسب ما ذكرت المؤسسة، بلغ عدد المشتركين اختياريا تراكميا قرابة 111,000 مشترك اختياري فعّال، بينما بلغ عدد المشتركين الفعّالين حتى التاريخ ذاته قرابة مليون و659 ألف مشترك فعّال.



وبشأن مقدار بدل إجازة الأمومة الذي تحصل عليه المؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص، بينت المؤسسة أنه يُحسب بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها بناءً على أجرها الخاضع للضمان الاجتماعي عند الولادة، وفقًا للمعادلة التالية: (الأجر الخاضع عند الولادة يُقسم على 30 ثم يُضرب في مدة إجازة الأمومة المعتمدة وفقًا لقانون العمل، وهي 70 يومًا).

تم نسخ الرابط





