السبت 2025-12-13 03:33 م

مليون و 659 ألف مشترك فعّال في الضمان الاجتماعي حتى الآن

مليون و 659 ألف مشترك فعّال في الضمان الاجتماعي حتى الآن
مليون و 659 ألف مشترك فعّال في الضمان الاجتماعي حتى الآن
السبت، 13-12-2025 11:16 ص
الوكيل الإخباري-   وصل عدد المتقاعدين الفعالين في الضمان الاجتماعي تراكميا حتى 10 كانون الأول 2025، إلى قرابة 26,478 متقاعدًا فعّالًا.اضافة اعلان


وبحسب ما ذكرت المؤسسة، بلغ عدد المشتركين اختياريا تراكميا قرابة 111,000 مشترك اختياري فعّال، بينما بلغ عدد المشتركين الفعّالين حتى التاريخ ذاته قرابة مليون و659 ألف مشترك فعّال.

وبشأن مقدار بدل إجازة الأمومة الذي تحصل عليه المؤمن عليها العاملة في القطاع الخاص، بينت المؤسسة أنه يُحسب بدل إجازة الأمومة للمؤمن عليها بناءً على أجرها الخاضع للضمان الاجتماعي عند الولادة، وفقًا للمعادلة التالية: (الأجر الخاضع عند الولادة يُقسم على 30 ثم يُضرب في مدة إجازة الأمومة المعتمدة وفقًا لقانون العمل، وهي 70 يومًا).
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بلا

فيديو منوع أمطار الخير في رحاب المسجد الأقصى المبارك

"طلبات" الأردن تكرم سائقيها المتميزين وفريق باترول الداعم والشركاء المساندين لسنة 2025

أخبار الشركات "طلبات" الأردن تكرم سائقيها المتميزين وفريق باترول الداعم والشركاء المساندين لسنة 2025

5غ

فيديو منوع أجمل ما قد تراه اليوم..أمطار الخير على الكعبة المشرفة

فاغف5غا

فيديو منوع ابن يحقق حلم والده أخيرًا.. بعد سنوات من الانتظار اصطحبه لأداء العمرة، فكانت هذه ردة فعله عند رؤية الكعبة ❤️

دراسة علمية: مشاعر النحل تنتقل بصريًا داخل المستعمرة

منوعات دراسة علمية: مشاعر النحل تنتقل بصريًا داخل المستعمرة

"الشؤون السياسية" تطلق "ملتقى الشباب والتحديث"

أخبار محلية "الشؤون السياسية" تطلق "ملتقى الشباب والتحديث"

386 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار في غزة

فلسطين 386 شهيدًا منذ وقف إطلاق النار في غزة

او

تكنولوجيا ميزات قد لا تعرفها في ساعة أبل الذكية



 






الأكثر مشاهدة