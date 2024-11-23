الوكيل الإخباري- وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين وغرفة ويلز في مدينة كارديف، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك، بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الأردنية الويلزية وزيادة التعاون بين المجتمعات التجارية في كلا الجانبين المهتمة بزيادة الأنشطة التجارية والاقتصادية، والترويج للاستثمار والفرص الاستثمارية الواعدة بين رجال الأعمال في الأردن وويلز.

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