مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك

وبحسب بيان للجمعية اليوم السبت، أكد عضو مجلس إدارة الجمعية، رئيس الوفد المشارك المهندس عبدالرحمن أبو طير، أهمية تعزيز العلاقات الأردنية الويلزية في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين الجانبين، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة والتي تشمل عدة قطاعات منها الطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا.
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