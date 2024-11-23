 
السبت 2024-11-23 05:10 م
 

مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك

جمعية رجال الأعمال الأردنيين
جمعية رجال الأعمال الأردنيين
السبت، 23-11-2024 05:01 م

الوكيل الإخباري-   وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين وغرفة ويلز في مدينة كارديف، مذكرة تفاهم لتأسيس مجلس أعمال أردني - ويلزي مشترك، بهدف تعزيز وتطوير العلاقات الأردنية الويلزية وزيادة التعاون بين المجتمعات التجارية في كلا الجانبين المهتمة بزيادة الأنشطة التجارية والاقتصادية، والترويج للاستثمار والفرص الاستثمارية الواعدة بين رجال الأعمال في الأردن وويلز.

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وبحسب بيان للجمعية اليوم السبت، أكد عضو مجلس إدارة الجمعية، رئيس الوفد المشارك المهندس عبدالرحمن أبو طير، أهمية تعزيز العلاقات الأردنية الويلزية في المجال الاقتصادي والاستثماري والتجاري وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين الجانبين، مشيرا إلى الفرص الاستثمارية الواعدة في المملكة والتي تشمل عدة قطاعات منها الطاقة المتجددة والسياحة والتكنولوجيا.

 
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