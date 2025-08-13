مذكرة تفاهم لتطوير الكفايات الوظيفية للعاملين في القطاع المصرفي

الوكيل الإخباري- وقع مدير عام جمعية البنوك، الدكتور ماهر المحروق، ومدير عام معهد الدراسات المصرفية، الدكتور رياض الهنداوي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التدريب وبناء قدرات العاملين في القطاع المصرفي، وإعداد دليل الكفايات الوظيفية للعاملين في مجال خدمة العملاء.

وقالت الجمعية، في بيان اليوم الأربعاء، إن الاتفاقية تهدف إلى تطوير دليل شامل للكفايات الوظيفية في القطاع المصرفي، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الأداء، ووضع إطار متكامل للتدريب والاختبارات المهنية، بما يعزز جودة الخدمات المصرفية المقدمة للعملاء، ويدعم بيئة التعلم المستمر، ويطور الكفاءات البشرية في البنوك الأردنية.



وأضافت الجمعية أنه، وبناءً على هذه الاتفاقية، سيتم للمرة الأولى في القطاع المصرفي إعداد وتطوير أدلة تدريبية متكاملة، ضمن مشروع ورؤية مشتركة قائمة على التعاون بين الطرفين، بما يضمن كفاءة وجودة العملية التدريبية.



وأكد المحروق أن إعداد دليل الكفايات الوظيفية خطوة مهمة لجمعية البنوك نحو رفع كفاءة العاملين في القطاع المصرفي، التزاما بدورها في دعمهم وتعزيز قدراتهم الوظيفية، وضمان ضبط جودة مخرجات الأنشطة التدريبية، مشيدا بجهود جميع الأطراف وفرق العمل في المعهد على هذا المشروع المهم للقطاع المصرفي.



بدوره، قال الهنداوي إن معهد الدراسات المصرفية يولي أهمية كبيرة لبناء وتطوير الكفايات المهنية، مشيرا إلى أن هذا التعاون يمثل خطوة استراتيجية تسهم في رفع مستوى الأداء الوظيفي.