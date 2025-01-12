مذكرة تفاهم لتوفير التدريب لخرّيجي كلية الصيدلة في "اليرموك"

الوكيل الإخباري- وقعت جامعة اليرموك ومركز الدراسات السريرية في مستشفى إربد التخصصي، اليوم الأحد، مذكرة تفاهم بهدف توفير فرص التدريب على الدراسات السريرية لخريجي كلية الصيدلة بالجامعة.

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