مراكز شبابية تنظم أنشطة متنوعة

الوكيل الإخباري- نفذ عدد من المراكز الشبابية، اليوم الأربعاء، أنشطة وبرامج تهدف إلى تمكين الشباب وتأهيلهم وتزويدهم بالمهارات اللازمة.

ففي مركز الملكة رانيا للأسرة والطفل، التابع لمؤسسة نهر الأردن، جرى الاحتفال باختتام مشروع "هي تقود " كرم خلاله 47 متطوعا من الشباب الذين ساهموا بشكل فاعل في تنفيذ مبادرات مجتمعية ضمن المشروع الممول من وزارة الخارجية الهولندية.



وتم تنفيذ المشروع عبر تحالف، بالشراكة مع International Plan واتحاد المرأة الأردنية و Terre Des hommes (TDH)، حيث ساهم المشروع خلال الـ 5 سنوات السابقة في تمكين 5426 يافعة وشابة من وسط وجنوب وشمال الأردن، لتعزيز المساواة بين الجنسين ورفع مستوى الوعي بحقوق المرأة والوقاية من العنف المبني على النوع الاجتماعي.



وتضمّنت المبادرات موضوعات اجتماعية مهمة ومتنوعة مثل "فاصل أمان" حول الحدود الشخصية، و"لسا نوارة" حول الزواج ما دون سن الثامنة عشر، و"لأنها" حول العنف الأسري، إضافة إلى مبادرة "منكن وفيكن" التي ركّزت على التمكين الاقتصادي من خلال مبدأ القيادة بالمثل.



وفي إربد، نظمت مديرية الشباب في مدرسة مصعب بن عمير الثانوية للبنين، جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في دورتها الثالثة.



وقال مدير تربية لواء الرمثا الدكتور فيصل الحوامدة، إن الجائزة تعمل على تعزيز ثقافة العمل التطوعي والتعاون ونقل الأثر للمجتمع بأكمله.



وقدم المدرب يحيى عودة، بحضور ضابط ارتباط الجائزة الدكتور عماد النعامنة، عرضاً حول شروط الترشح للجائزة، ومعايير التقييم، ومجالاتها إلى جانب التركيز على آليات التخطيط والتنفيذ وقياس الأثر للمشاريع المتقدمة.



وفي الطفيلة، تتواصل على ملاعب قصبة الطفيلة ولواءي الحسا وبصيرا، فعاليات بطولة عمان عاصمة الشباب العربي لعام 2025 لخماسيات كرة القدم، التي تنظمها وزارة الشباب، بمشاركة 40 فريقًا تمثل الفئة العمرية من 17 إلى 40 عامًا، بمشاركة أكثر من 480 لاعبا و إداريا و مدربا، فضلا عن الحكام والمشرفين على سير البطولة.



وأكد مدير الشباب سلطان الرواشدة، أن البطولة تهدف لإتاحة الفرصة أمام الشباب للمشاركة فيها، حيث تُعزز ثقافة الفرح وتنمي قدراتهم في مختلف المجالات، وخاصة الرياضية منها.



وفي عجلون، دعا مهتمون وناشطون في المحافظة إلى تأهيل الشباب وتزويدهم بالمهارات اللازمة للانخراط في سوق العمل السياحي، باعتباره من القطاعات الواعدة القادرة على استيعاب الطاقات الشابة والمساهمة في الحد من البطالة والفقر.



وأكدت إحدى الخريجات رنا البطوش، أن نجاح الاستثمار في القطاع السياحي بعجلون يرتبط بقدرة الشباب على اكتساب مهارات عملية في مجالات الضيافة وخدمة الزوار وإدارة المشاريع السياحية، مشيرة إلى أن تنظيم ورش عمل متخصصة خطوة أساسية لتأهيلهم وتمكينهم من الانخراط في هذا المجال.



وبينت نائب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية، ابتهال الصمادي، أهمية إعداد دراسات دقيقة لواقع الخدمات السياحية المتوفرة وتحديد الفجوات التي تعيق نموها مع التركيز على إشراك الخبراء وأصحاب الاختصاص في تطوير برامج عملية تعزز كفاءة الكوادر المحلية وتدعم الاستدامة السياحية.



وأشار عضو مبادرة البيئة تجمعنا، الزميل خالد فريحات، إلى ضرورة إنشاء منصة إعلامية محلية موجهة للقطاع السياحي تعمل كحلقة وصل بين الباحثين عن عمل وأصحاب المنشآت السياحية وتتضمن معلومات محدثة عن الدورات التدريبية والبرامج التأهيلية المتاحة، بما يسهم في رفع كفاءة القوى العاملة.



وبين مدير منطقة تلفريك عجلون، طارق المعايطة، أن المشروع يشكّل واجهة سياحية مهمة ورافعة تنموية للمحافظة، ما يستدعي إعداد برامج تدريبية متخصصة للعاملين فيه وللمتعاملين مع السياح؛ لضمان تقديم خدمات سياحية بمستوى يليق بسمعة الأردن ويعكس صورة إيجابية عن المقصد السياحي.