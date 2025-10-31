التضخم بمنطقة اليورو ينخفض في تشرين الأول إلى 2.1%

الوكيل الإخباري- تراجع التضخم في منطقة اليورو قليلًا في تشرين الأول، ليظل قريبًا من المعدل الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمئة، وهو ما يؤكد رسالة البنك أن الاقتصاد لا يزال على المسار الصحيح الذي توقعه في وقت سابق.

وأظهرت بيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) اليوم الجمعة، أن التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو انخفض إلى 2.1 بالمئة من 2.2 بالمئة في أيلول، وفق ما نقله موقع (بلومبيرغ) الاقتصادي.



وجاء الانخفاض مع تراجع في أسعار قطاع الطاقة الذي بدد النمو الأسرع في أسعار قطاع الخدمات.

وتأتي هذه البيانات بعد يوم واحد من قرار البنك المركزي الأوروبي الإبقاء على سعر الفائدة عند 2 بالمئة للمرة الثالثة على التوالي.