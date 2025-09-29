مركز إكساب للتنمية المستدامة في اربد يستضيف أعضاء برنامج "أبطال المناخ"

الوكيل الإخباري- استضاف مركز إكساب للتنمية المستدامة في اربد اليوم الاثنين، أعضاء برنامج "أبطال المناخ"، الذي تنفذه منظمة "دوت الأردن" بدعم من أكاديمية سيسكو الأردن، لدعم وتمكين الشباب الأردني.

وقال مدير المركز المهندس مازن أبو قمر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا البرنامج يهدف إلى بناء قدرات الشباب ليصبحوا قادة في مواجهة التحديات المناخية وتعزيز قدرة مجتمعاتهم على التكيف مع آثار التغير المناخي من خلال تطبيق منهجية البحث العملي التشاركي وتصميم وتنفيذ مبادرات بيئية مستدامة مع المجتمع المحلي.