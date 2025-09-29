مركز إكساب للتنمية المستدامة في اربد يستضيف أعضاء برنامج "أبطال المناخ"

وقال مدير المركز المهندس مازن أبو قمر لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن هذا البرنامج يهدف إلى بناء قدرات الشباب ليصبحوا قادة في مواجهة التحديات المناخية وتعزيز قدرة مجتمعاتهم على التكيف مع آثار التغير المناخي من خلال تطبيق منهجية البحث العملي التشاركي وتصميم وتنفيذ مبادرات بيئية مستدامة مع المجتمع المحلي.
وأشار الى أن المرحلة الأولى من البرنامج تلقى خلالها المشاركون تدريبا مكثفا على مدار 4 أسابيع، اكتسبوا فيها مهارات القيادة والتخطيط والعمل المجتمعي بالشراكة مع المجتمع المحلي والمركز .
