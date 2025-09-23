الثلاثاء 2025-09-23 03:37 م
 

مركز الحسين للسرطان: بيانات المرضى محفوظة والإجراءات العلاجية مستمرة كالمعتاد

مركز الحسين للسرطان
مركز الحسين للسرطان
 
الثلاثاء، 23-09-2025 01:55 م
الوكيل الإخباري-   أكد مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور أن قاعدة بيانات المرضى محفوظة على نسخ احتياطية، مشيراً إلى أن الفرق الفنية في المركز تواصل العمل على إصلاح الخلل الفني الذي أصاب النظام الإلكتروني.اضافة اعلان


وأضاف الدكتور منصور لـ"الوكيل الاخباري" أن العمل جارٍ على تحديد أسباب هذا الخلل، وما إذا كان ناجماً عن هجوم سيبراني، مؤكداً في الوقت ذاته أن إجراءات العلاج والتداوي تسير بشكل طبيعي، رغم التحديات التقنية التي يواجهها المركز.

ولفت إلى أن المستشفى استقبل يوم أمس وحده أكثر من 3 آلاف مريض، مؤكداً وجود نسخ احتياطية للبيانات، وأن المرضى لم يتأثروا بهذا الخلل، حيث تعمل جميع الأقسام بشكل طبيعي.

وشدد منصور على أن سلامة المرضى تبقى أولوية قصوى، وأن الخدمات العلاجية مستمرة دون انقطاع.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة الطاقة والثروة المعدنية

أخبار محلية طرح عطاء لتزويد 18 بلدية بأنظمة طاقة متجددة

جلالة الملك عبدالله الثاني

أخبار محلية الملك يصل إلى مقر الأمم المتحدة لترؤس الوفد الأردني في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة

14

طب وصحة أفضل الأعشاب لتعزيز صحة الأمعاء

لفغ

تكنولوجيا كيف تحسب خرائط جوجل وقت السفر بدقة؟

جسر الملك حسين

أخبار محلية إغلاق جسر الملك حسين من الجانب الأخر حتى إشعار آخر

323232

تكنولوجيا iOS 26 يغيّر تجربة شاشة القفل على iPhone

للسنة الثالثة على التوالي .. محكمة أمن الدولة لم تصدر أي حكم بالإعدام

أخبار محلية مدعي عام عمان يوقف النائب اربيحات وآخرين بتهم جناية "غسل الأموال"

i10 تتألق في فعالية “ودّع الصيف مع هيونداي”

أخبار الشركات i10 تتألق في فعالية “ودّع الصيف مع هيونداي”



 
 





الأكثر مشاهدة