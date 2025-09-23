مركز الحسين للسرطان: بيانات المرضى محفوظة والإجراءات العلاجية مستمرة كالمعتاد

01:55 م

الوكيل الإخباري- أكد مدير عام مركز الحسين للسرطان الدكتور عاصم منصور أن قاعدة بيانات المرضى محفوظة على نسخ احتياطية، مشيراً إلى أن الفرق الفنية في المركز تواصل العمل على إصلاح الخلل الفني الذي أصاب النظام الإلكتروني. اضافة اعلان





وأضاف الدكتور منصور لـ"الوكيل الاخباري" أن العمل جارٍ على تحديد أسباب هذا الخلل، وما إذا كان ناجماً عن هجوم سيبراني، مؤكداً في الوقت ذاته أن إجراءات العلاج والتداوي تسير بشكل طبيعي، رغم التحديات التقنية التي يواجهها المركز.



ولفت إلى أن المستشفى استقبل يوم أمس وحده أكثر من 3 آلاف مريض، مؤكداً وجود نسخ احتياطية للبيانات، وأن المرضى لم يتأثروا بهذا الخلل، حيث تعمل جميع الأقسام بشكل طبيعي.



وشدد منصور على أن سلامة المرضى تبقى أولوية قصوى، وأن الخدمات العلاجية مستمرة دون انقطاع.