حافلات الأسرى المحررين من سجن عوفر تتجه إلى رام الله

وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن الصليب الأحمر تسلّم 13 أسيرًا من أسرى الدفعة الثانية، بعد تسلّمه في وقت مبكر من صباح الاثنين 7 محتجزين، وأكّد الجيش الإسرائيلي وصولهم إلى إسرائيل.
وتفرج سلطات الاحتلال عن 250 أسيرًا من سجونها يقضون أحكامًا بالسجن المؤبد، و1718 أسيرًا من قطاع غزة أُسروا عقب بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وكانت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قد جمعت الأسرى المنوي الإفراج عنهم من خمسة سجون مركزية، في سجني "عوفر" غرب مدينة رام الله وعددهم 107 أسرى، والبقية (143 أسيرًا) إلى "كتسيعوت" في النقب، تمهيدًا لنقلهم إلى قطاع غزة، ومن ثم إلى جمهورية مصر العربية.
وتتم عملية تبادل الأسرى الفلسطينيين والمحتجزين الإسرائيليين تحت إشراف لجنة مصرية قطرية أميركية، تتابع إجراءات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار.
