الإثنين 2025-10-13 12:56 م
 

مستشفى الجامعة يطلق خدمة جديدة لعلاج مشاكل العمود الفقري

جهاز تخفيف الضغط على العمود الفقري
جهاز تخفيف الضغط على العمود الفقري
 
الإثنين، 13-10-2025 11:11 ص
الوكيل الإخباري-   أطلق مستشفى الجامعة الأردنية خدمة جديدة لعلاج المرضى الذين يعانون من مشاكل الديسك والعمود الفقري، باستخدام جهاز تخفيف الضغط على العمود الفقري "Spinal Decompression"، الذي يُعدّ من أحدث الأجهزة الطبية العالمية المستخدمة في العلاج غير الجراحي لمشاكل العمود الفقري.اضافة اعلان


ويسهم الجهاز في تخفيف الضغط عن الفقرات وإعادة الديسك إلى وضعه الطبيعي، مما يساعد على تخفيف الألم وتحسين جودة حياة المرضى دون الحاجة إلى أي تدخّل جراحي، بالإضافة إلى استخدامه لعلاج الانزلاق الغضروفي، وعرق النسا، وضغط الأعصاب، وعددٍ من المشاكل الشائعة في العمود الفقري.

ويُعدّ مستشفى الجامعة الأردنية من المؤسسات الصحية السباقة على مستوى المملكة في توفير هذا الجهاز المتطور، ليُضاف إلى مجموعة الخدمات العلاجية الحديثة التي يحرص المستشفى على تقديمها لمرضاه ضمن أعلى المعايير الطبية.

وفي هذا السياق، أكّد المدير العام للمستشفى نادر البصول التزام المستشفى الدائم بمواكبة أحدث التقنيات الطبية وتطوير قدرات الكوادر الصحية بما ينعكس مباشرة على جودة الرعاية المقدمة، مشيرًا إلى أن توفير هذا الجهاز يُعدّ خطوة متقدّمة في مسيرة المستشفى نحو التميز والريادة في مجال الخدمات الصحية المتكاملة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة المياه والري

أخبار محلية وزير المياه يبحث مع المفوضة الأوروبية تعزيز التعاون في مشاريع المياه

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

سجن عوفر

فلسطين قوات الاحتلال تطلق قنابل دخان باتجاه الصحفيين قرب سجن عوفر

ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنبت أجواء فرنسا في طريقها إلى نيويورك بسبب أمر الجنائية الدولية باعتقاله. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا له

عربي ودولي الرئاسة المصرية تعلن حضور نتنياهو لقمة السلام في شرم الشيخ

ل

المرأة والجمال 4 علاجات طبيعية بالعسل لإصلاح الشعر الجاف في الخريف

قائمة الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل

فلسطين قائمة الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل

ىاىاىى

المرأة والجمال صحة الأظافر تبدأ من الغذاء: كيف تقوي أظافركِ طبيعيا؟

12121

المرأة والجمال كيف تختبرين حساسية بشرتك وتعتنين بها دون تهيج؟



 
 





الأكثر مشاهدة