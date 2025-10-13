مستشفى الجامعة يطلق خدمة جديدة لعلاج مشاكل العمود الفقري

ويسهم الجهاز في تخفيف الضغط عن الفقرات وإعادة الديسك إلى وضعه الطبيعي، مما يساعد على تخفيف الألم وتحسين جودة حياة المرضى دون الحاجة إلى أي تدخّل جراحي، بالإضافة إلى استخدامه لعلاج الانزلاق الغضروفي، وعرق النسا، وضغط الأعصاب، وعددٍ من المشاكل الشائعة في العمود الفقري.
ويُعدّ مستشفى الجامعة الأردنية من المؤسسات الصحية السباقة على مستوى المملكة في توفير هذا الجهاز المتطور، ليُضاف إلى مجموعة الخدمات العلاجية الحديثة التي يحرص المستشفى على تقديمها لمرضاه ضمن أعلى المعايير الطبية.
وفي هذا السياق، أكّد المدير العام للمستشفى نادر البصول التزام المستشفى الدائم بمواكبة أحدث التقنيات الطبية وتطوير قدرات الكوادر الصحية بما ينعكس مباشرة على جودة الرعاية المقدمة، مشيرًا إلى أن توفير هذا الجهاز يُعدّ خطوة متقدّمة في مسيرة المستشفى نحو التميز والريادة في مجال الخدمات الصحية المتكاملة.
