تغيرات القدمين قد تكشف عن أمراض خطيرة.. لا تتجاهلها

من أبرز العلامات التي تستدعي الانتباه:
تغير لون الجلد إلى الأحمر أو الأزرق
الشعور بالخدر أو الحرقان
جروح لا تلتئم
تساقط الشعر من أصابع القدم أو الساق
ظهور خطوط داكنة تحت الأظافر
تورم الكاحلين أو القدمين
السكري يعد من أبرز أسباب مشاكل القدم، بسبب تلف الأعصاب وضعف الدورة الدموية. كما قد تشير برودة القدمين إلى مرض الشريان المحيطي، وتورمهما إلى أمراض الكلى، في حين تدل الخطوط تحت الأظافر أحياناً على التهابات خطيرة كالتهاب الشغاف القلبي.
وينصح الأطباء بفحص القدمين يومياً، والحفاظ على النظافة وارتداء أحذية مناسبة، لأن العناية بالقدمين ضرورية للحفاظ على الصحة العامة، وليس مجرد أمر جمالي.
-
أخبار متعلقة
-
5 عادات بسيطة للتحكم في الشهية والحد من الإفراط في تناول الطعام
-
أطعمة الإفطار التي تحمي الدماغ من الخرف المبكر
-
دراسة: ميزة اجتماعية تبطئ شيخوخة الجسم
-
صلة محتملة بين تململ الساقين وباركنسون تكشفها دراسة كورية طويلة الأمد
-
دراسة: عصير الكشمش الأسود يعزز تدفق الدم إلى الدماغ
-
علاقة مقلقة بين تلوث الهواء وزيادة خطر السمنة والسكري
-
طريقة مبتكرة تعتمد على جزيئات الذهب لعلاج أمراض دماغية خطيرة!
-
التدخين وتأثيره على تشوهات الجنين