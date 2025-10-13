تغيرات القدمين قد تكشف عن أمراض خطيرة.. لا تتجاهلها

الوكيل الإخباري- يحذر الأطباء من تجاهل التغيرات التي تطرأ على القدمين، إذ قد تكون مؤشراً مبكراً على أمراض مزمنة مثل السكري، وأمراض القلب، والكلى. فالقدم تحتوي على شبكة دقيقة من الأعصاب والأوعية الدموية، ما يجعل أي خلل فيها دليلاً على اضطراب صحي داخلي.



من أبرز العلامات التي تستدعي الانتباه:

تغير لون الجلد إلى الأحمر أو الأزرق

الشعور بالخدر أو الحرقان

جروح لا تلتئم

تساقط الشعر من أصابع القدم أو الساق

ظهور خطوط داكنة تحت الأظافر

تورم الكاحلين أو القدمين



السكري يعد من أبرز أسباب مشاكل القدم، بسبب تلف الأعصاب وضعف الدورة الدموية. كما قد تشير برودة القدمين إلى مرض الشريان المحيطي، وتورمهما إلى أمراض الكلى، في حين تدل الخطوط تحت الأظافر أحياناً على التهابات خطيرة كالتهاب الشغاف القلبي.



وينصح الأطباء بفحص القدمين يومياً، والحفاظ على النظافة وارتداء أحذية مناسبة، لأن العناية بالقدمين ضرورية للحفاظ على الصحة العامة، وليس مجرد أمر جمالي.

