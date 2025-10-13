5 عادات بسيطة للتحكم في الشهية والحد من الإفراط في تناول الطعام

وبحسب "كليفلاند كلينك"، هذه خمس عادات تساعد على التحكم في الشهية والحفاظ على الصحة:
توقف قبل الأكل وقيّم شعورك بالجوع
اتبع مبدأ "هارا هاتشي بو" الياباني بالتوقف عند الشعور بالشبع بنسبة 80% لتجنب الإفراط.
شرب كوب ماء قبل الوجبات
يساعد على الشعور بالشبع ويقلل كمية الطعام المستهلكة.
استخدام أطباق وأوعية صغيرة
يؤثر حجم الطبق على كمية الطعام، والأطباق الصغيرة تقلل من الإفراط دون جهد.
تحسين النوم وتقليل التوتر
قلة النوم وارتفاع هرمون الكورتيزول يزيدان الشهية، لذا حافظ على نوم جيد ومارس التأمل أو الرياضة.
إبعاد الوجبات الخفيفة غير الصحية عن متناول اليد
إخفاء الأطعمة ذات السعرات العالية يقلل من الرغبة بتناولها ويشجع على اختيارات صحية.
