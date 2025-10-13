الإثنين 2025-10-13 12:59 م
 

5 عادات بسيطة للتحكم في الشهية والحد من الإفراط في تناول الطعام

لااا
تعبيرية
 
الإثنين، 13-10-2025 11:59 ص

الوكيل الإخباري-   الإفراط في الأكل ليس دائماً بسبب الجوع، بل غالباً يكون نتيجة التوتر أو الملل، مما قد يضعف إشارات الجوع الطبيعية ويزيد خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين وأمراض القلب ومشاكل الكبد.

اضافة اعلان


وبحسب "كليفلاند كلينك"، هذه خمس عادات تساعد على التحكم في الشهية والحفاظ على الصحة:
توقف قبل الأكل وقيّم شعورك بالجوع
اتبع مبدأ "هارا هاتشي بو" الياباني بالتوقف عند الشعور بالشبع بنسبة 80% لتجنب الإفراط.
شرب كوب ماء قبل الوجبات
يساعد على الشعور بالشبع ويقلل كمية الطعام المستهلكة.
استخدام أطباق وأوعية صغيرة
يؤثر حجم الطبق على كمية الطعام، والأطباق الصغيرة تقلل من الإفراط دون جهد.
تحسين النوم وتقليل التوتر
قلة النوم وارتفاع هرمون الكورتيزول يزيدان الشهية، لذا حافظ على نوم جيد ومارس التأمل أو الرياضة.
إبعاد الوجبات الخفيفة غير الصحية عن متناول اليد
إخفاء الأطعمة ذات السعرات العالية يقلل من الرغبة بتناولها ويشجع على اختيارات صحية.

 

هذه العادات تعزز الصحة النفسية والتوازن الغذائي وتساعد في السيطرة على الأكل المفرط على المدى الطويل.

 

ارم نيوز 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة المياه والري

أخبار محلية وزير المياه يبحث مع المفوضة الأوروبية تعزيز التعاون في مشاريع المياه

عشرات المستوطنين المتطرفين يقتحمون باحات الأقصى

فلسطين مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى

سجن عوفر

فلسطين قوات الاحتلال تطلق قنابل دخان باتجاه الصحفيين قرب سجن عوفر

ذكرت القناة 15 الإسرائيلية أن طائرة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تجنبت أجواء فرنسا في طريقها إلى نيويورك بسبب أمر الجنائية الدولية باعتقاله. ووجهت المحكمة الجنائية الدولية، التي تتخذ من لاهاي مقرا له

عربي ودولي الرئاسة المصرية تعلن حضور نتنياهو لقمة السلام في شرم الشيخ

ل

المرأة والجمال 4 علاجات طبيعية بالعسل لإصلاح الشعر الجاف في الخريف

قائمة الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل

فلسطين قائمة الأسرى الفلسطينيين ضمن صفقة التبادل

ىاىاىى

المرأة والجمال صحة الأظافر تبدأ من الغذاء: كيف تقوي أظافركِ طبيعيا؟

12121

المرأة والجمال كيف تختبرين حساسية بشرتك وتعتنين بها دون تهيج؟



 
 





الأكثر مشاهدة