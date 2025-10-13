أطعمة الإفطار التي تحمي الدماغ من الخرف المبكر

الوكيل الإخباري- أظهرت دراسة حديثة أن الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بالخرف تحسنت قدراتهم المعرفية بعد تبني نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة بانتظام.

أطعمة مفيدة للدماغ:

البيض: يحتوي على الكولين، وهو عنصر غذائي يعزز الذاكرة والمزاج، ويدعم وظائف الدماغ عبر زيادة مستوى الناقل العصبي أسيتيل كولين. وجدت دراسة أن تناول أكثر من بيضة واحدة أسبوعياً يخفض خطر الإصابة بالخرف بنسبة 47%.



التوت: غني بمضادات الأكسدة التي تحمي خلايا الدماغ من التلف الناتج عن الجذور الحرة، وتقلل من تراكم بروتين بيتا أميلويد المسبب لانكماش الدماغ. وأظهرت دراسة أن تناول كوب من الفراولة يومياً لمدة 12 أسبوعاً يحسن الذاكرة ويخفف أعراض الاكتئاب.



الحبوب الكاملة والمكسرات: الحبوب الكاملة ترتبط بتباطؤ تدهور الذاكرة، والمكسرات غنية بأوميغا 3 التي تزيد من حجم الحُصين، مركز الذاكرة في الدماغ. تناول حفنة من المكسرات يومياً يقلل خطر الخرف.