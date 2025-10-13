الإثنين 2025-10-13 12:59 م
 

دراسة: ميزة اجتماعية تبطئ شيخوخة الجسم

الوكيل الإخباري-   كشفت دراسة حديثة من جامعة كورنيل الأمريكية أن العلاقات الاجتماعية المتينة قد تساهم في إبطاء الشيخوخة البيولوجية وتقليل الالتهابات وتحسين استجابة الجسم للتوتر.

اعتمد الباحثون على بيانات أكثر من 2000 شخص، وقيّموا مدى قوة علاقاتهم الأسرية والعاطفية والمجتمعية ، ثم ربطوها بمؤشرات بيولوجية مثل "الساعات فوق الجينية" التي تقيّم سرعة الشيخوخة، ومستويات الالتهاب، ووظائف هرمونات التوتر.


وأظهرت النتائج أن من يتمتعون بروابط اجتماعية أقوى لديهم معدلات شيخوخة أبطأ، ومستويات أقل من جزيئات الالتهاب مثل "الإنترلوكين-6"، المرتبطة بأمراض مزمنة كالقلب والسكري.


وقال الباحث الرئيسي، أنتوني أونغ، إن العلاقات القوية تُبني على مدى سنوات، وتُسهم في تعزيز مرونة الجسم عبر تقليل الالتهاب المزمن، مضيفًا أن الاستثمار في العلاقات الصحية لا يقل أهمية عن النظام الغذائي والرياضة.

 

