الأحد 2025-12-07 10:39 م

مشاجرة في سما الروسان تنتهي بحرق بسطة وضبط أربعة أشخاص

الأحد، 07-12-2025 10:29 م
الوكيل الإخباري-   اندلعت مساء اليوم مشاجرة بين عدد من الأشخاص في منطقة سما الروسان بمحافظة اربد إثر خلافات بينهم، ما أدى إلى إضرام النار في إحدى البسطات (معرش) وتلفها بالكامل، وفق ما أفاد به مصدر أمني.اضافة اعلان


وأضاف المصدر أنه تم ضبط أربعة أشخاص متورطين في الحادثة وتوديعهم إلى المركز الأمني المختص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جرى التعميم على بقية الأطراف المشاركة تمهيداً لإحالتهم إلى القضاء.
 
 


