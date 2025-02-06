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مشاركة أردنية في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية بالدوحة

صورة عامة للعاصمة عمان
العاصمة عمان
الخميس، 06-02-2025 03:15 م

الوكيل الإخباري-  اختتمت بالدوحة اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الدوري الـ 64 لمجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية وجمعيته العمومية الـ 32 بحضور ممثلين عن الأردن و13 دولة اعضاء في الاتحاد، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الهيئات والمؤسسات العربية والوطنية العاملة في القطاع البحري.

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وعقد الاجتماع برئاسة ممثل قطر الكابتن عبدالله الخنجي، وهو الرئيس التنفيذي لشركة مواني قطر، الذي أكد أهمية دور اتحاد الموانئ البحرية العربية في نقل وتبادل الخبرات بين الموانئ العربية، مشيرا إلى أن الاجتماع عقد في وقت تزداد فيه أهمية تعزيز أواصر التعاون والتكامل بين الموانئ العربية، لا سيما في ظل التحديات الجيوسياسية والظروف بالغة التعقيد التي تمر بها المنطقة والعالم، وهو ما يتطلب تنسيقا وجهودا مشتركة أكبر ويضاعف من أهمية هذا الاجتماع لبحث المستجدات وتدارس ورسم ملامح مستقبل الموانئ البحرية العربية.

 

 
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