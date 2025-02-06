مشاركة أردنية في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية بالدوحة

الوكيل الإخباري- اختتمت بالدوحة اليوم الخميس، أعمال الاجتماع الدوري الـ 64 لمجلس إدارة اتحاد الموانئ البحرية العربية وجمعيته العمومية الـ 32 بحضور ممثلين عن الأردن و13 دولة اعضاء في الاتحاد، إضافة إلى ممثلين عن عدد من الهيئات والمؤسسات العربية والوطنية العاملة في القطاع البحري.

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