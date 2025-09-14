الأحد 2025-09-14 09:30 م
 

مشروع لتحسين تصريف مياه الأمطار في نفق حوشا

الوكيل الإخباري- تنفذ وزارة الأشغال العامة والإسكان مشروعًا لصيانة وتحسين نظام تصريف مياه الأمطار في نفق حوشا على طريق إربد – المفرق، بتكلفة إجمالية تبلغ نصف مليون دينار.اضافة اعلان


وقال الناطق الإعلامي في الوزارة، عمر المحارمة اليوم الأحد، إن نسبة الإنجاز في المشروع بلغت 20 بالمئة، وتقدر فترة تنفيذه بخمسة أشهر.

وأضاف، إن المشروع يتضمن تنفيذ خط تصريف رئيس باستخدام مواسير إسمنتية بقطر 1200 ملم، وإنشاء مناهل تصريف وتفتيش جديدة، وأعمال حفريات وردم، وإعادة تأهيل الطبقات الإسفلتية، إضافة إلى صيانة المنشآت المائية المجاورة للنفق لضمان تصريف سلس لمياه الأمطار ومنع تجمعها.

وأكد أن إعادة تأهيل نفق حوشا يهدف إلى إيجاد حلول للمشاكل المتكررة التي يعانيها النفق خلال مواسم الأمطار، حيث تتجمع كميات كبيرة من المياه داخله، ما يؤثر على حركة المرور وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن المشروع سيسهم في تحسين البنية التحتية وتعزيز السلامة المرورية في هذه المنطقة الحيوية.

يُذكر أن نفق حوشا يعاني منذ إنشائه من تجمع كميات كبيرة من مياه الأمطار، نظرًا لعدم قدرة نظام التصريف على التعامل مع الكميات الكبيرة، إضافة إلى تراكم الأتربة والحجارة في قنوات التصريف، ما يضطر الجهات المختصة إلى إغلاق النفق أمام حركة السير لفترات متفاوتة.
 
 
