مصادر : لا وجود لأي سائق شاحنة أردني داخل الأراضي المحتلة منذ الحادثة على معبر الكرامة

الوكيل الإخباري- قالت مصادر ، الأربعاء، إن جميع سائقي الشاحنات الذين كانوا في معبر ال كرامة أثناء العملية التي قتل فيها إسرائيليان الأسبوع الماضي عادوا إلى الأردن في حينه.

