الإثنين 2025-09-22 10:39 م
 

مصدر: الملك سيشارك الثلاثاء في اجتماع يضم ترامب وقادة دول عربية وإسلامية

مصدر: الملك سيشارك الثلاثاء في اجتماع يضم ترامب وقادة دول عربية وإسلامية
مصدر: الملك سيشارك الثلاثاء في اجتماع يضم ترامب وقادة دول عربية وإسلامية
 
الإثنين، 22-09-2025 10:15 م
الوكيل الإخباري-  قال مصدر مطلع، الاثنين، إنّ جلالة الملك عبدالله الثاني من المقرر أن يشارك في اجتماع يضم الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقادة دول عربية وإسلامية في نيويورك الثلاثاء.اضافة اعلان


ويأتي الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80.

وأضاف المصدر، أن الاجتماع سيركز على التطورات الإقليمية، خصوصا الحرب على قطاع غزة.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ماكرون يعلن اعتراف فرنسا رسمياً بدولة فلسطين

عربي ودولي ماكرون يعلن اعتراف فرنسا رسمياً بدولة فلسطين

مصدر: الملك سيشارك الثلاثاء في اجتماع يضم ترامب وقادة دول عربية وإسلامية

أخبار محلية مصدر: الملك سيشارك الثلاثاء في اجتماع يضم ترامب وقادة دول عربية وإسلامية

النهار يوضح أُسس الاستقطاب والتعيين الجديدة في القطاع العام

أخبار محلية النهار يوضح أُسس الاستقطاب والتعيين الجديدة في القطاع العام

مفتي المملكة: الأربعاء أول أيام شهر ربيع الثاني

أخبار محلية مفتي المملكة: الأربعاء أول أيام شهر ربيع الثاني

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي ترامب سيعقد قمة متعددة الأطراف مع قادة دول في الأمم المتحدة

دراسات جديدة تكشف صلة السهر بإدمان الهواتف الذكية

طب وصحة دراسات جديدة تكشف صلة السهر بإدمان الهواتف الذكية

الملك يلتقي الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس، في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها الثمانين

أخبار محلية الملك يؤكد ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في غزة

غزة .. خروج مستشفيين ومركز صحي عن الخدمة باستهداف إسرائيلي

فلسطين غزة .. خروج مستشفيين ومركز صحي عن الخدمة باستهداف إسرائيلي



 
 





الأكثر مشاهدة