مصدر: الملك سيشارك الثلاثاء في اجتماع يضم ترامب وقادة دول عربية وإسلامية

ويأتي الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80.
وأضاف المصدر، أن الاجتماع سيركز على التطورات الإقليمية، خصوصا الحرب على قطاع غزة.
