مصدر: الملك سيشارك الثلاثاء في اجتماع يضم ترامب وقادة دول عربية وإسلامية

الوكيل الإخباري- قال مصدر مطلع، الاثنين، إنّ جلالة الملك عبدالله الثاني من المقرر أن يشارك في اجتماع يضم الرئيس الأميركي دونالد ترمب وقادة دول عربية وإسلامية في نيويورك الثلاثاء.





ويأتي الاجتماع على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 80.



وأضاف المصدر، أن الاجتماع سيركز على التطورات الإقليمية، خصوصا الحرب على قطاع غزة.



