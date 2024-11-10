مطالب بإيجاد مبنى بديل للعيادات الخارجية لمستشفى النديم بمأدبا

الوكيل الإخباري- تواجه العيادات الخارجية في مستشفى النديم الحكومي بمدينة مأدبا ضغطًا متزايدًا نتيجة الزيادة السكانية التي شهدتها المحافظة ما أدى إلى ازدحام ممرات المبنى وضيق مساحاته.

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وقال عضو مجلس المحافظة أيمن أبو تينة إن غرف وصالات المبنى لم تعد تتسع للمراجعين بعد الزيادة الكبيرة في عدد سكان المحافظة منذ عقود مضت، علاوةً على استقبال المرضى من مناطق مجاورة لمأدبا مثل لواء الجيزة وناعور لقربها من مدينة مأدبا.



وأكد أبو تينة انه لا توجد أماكن كافية لاستقبال المراجعين داخل المبنى، ولا يوجد أي متسع لأي إضافة أو تطوير على العيادات.



بدوره قال المحامي أكثم حدادين إن نقل العيادات الخارجية إلى مبنى أوسع وملائم وبالقرب من مستشفى النديم أصبح ضرورة ملحة لخدمة صحية أفضل للمواطن، خاصةً أنه لا يوجد أي مستع لأي إضافة على المبنى الحالي، ولا أي مساحة لانتظار المراجعين.



وأضاف إن إيجاد مبنى بديل يمكّن عيادات الاختصاص من التوسع والقيام بمهامها، مع إيجاد متسع للأجهزة والمعدات الطبية المرافقة لهذه العيادات، وبما يعالج بشكل جذري حالة الضغط الشديد من المراجعين للمبنى القديم الحالي.



من جهته قال مدير مستشفى النديم الحكومي الدكتور بهاء الحلالمة إن المبنى الحالي مملوك لوزارة الصحة ويعمل منذ عام 1979، وتسببت الزيادة السكانية الكبيرة وزيادة أعداد المشمولين بالتأمين الصحي في زيادة الضغط على عيادات الاختصاص، مؤكدًا أن إيجاد مبنى بديل وقريب من المستشفى على رأس أولويات وزارة الصحة.



وأضاف أن فرقًا متخصصة من الوزارة زارت الموقع وتبحث عن بدائل ومبنى ملائم للعيادات الخارجية، على أن يكون قريبًا من المستشفى لتخفيف العبء على المواطنين، آملًا أن يتم اختيار المبنى الجديد واستئجاره هذا العام 2024.



وبين إن عمليات تطوير العيادات الخارجية، وعددها 12 عيادة اختصاص، لم تتوقف حيث تم استحداث عيادات جديدة، وهي عيادات القلب والروماتيزم والغدد الصماء، وهذا سبب ضغطًا على مرافق العيادات، ولكنه في نفس الوقت خفف معاناة المواطنين من مراجعة مستشفيات مركزية في العاصمة عمان.