مطالب بتشديد الرقابة على رمي المخلفات في الكرك

وأكدوا أهمية تفعيل مبدأ التشاركية بين الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحسين المشهد الحضري والوصول لأعلى معايير الخدمة المجتمعية.
وأوضح الناشط المجتمعي الدكتور راكز العرود، ضرورة تكثيف الرقابة على أصحاب المشاريع الكبيرة والصغيرة في جميع أنحاء المحافظة، لمنع رمي مخلفات البناء في الأماكن غير المخصصة لذلك، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات البيئية وحماية المرافق العامة.
من جانبها، أكدت الناشطة السياحية سدين الأغوات، أن بعض المناطق السياحية في الكرك تشهد تراكُمًا عشوائيًا للأنقاض والنفايات على جوانب الطرق والأودية، ما يؤثر سلبًا على البيئة والغطاء النباتي والوجه الحضاري والسياحي للمحافظة.
وأشار الأكاديمي الدكتور علي الحباشنة، إلى أهمية رفع الوعي البيئي لدى جميع فئات المجتمع، مشيرًا إلى ملاحظة حالات رمي نفايات ومخلفات بناء في مواقع غير مناسبة على طرق رئيسية تربط بين وسط المحافظة والمنطقة الجنوبية، داعيًا إلى تشديد الرقابة وتضافر جهود الجهات المعنية لضبط المخالفين.
من جهته، قال رئيس لجنة بلدية الكرك الكبرى الدكتور محمد المناصير، إن البلدية تمارس صلاحياتها بمخالفة المخالفين لرمي النفايات في غير الأماكن المخصصة، مؤكدًا استمرار جهود البلدية في إزالة الأنقاض ضمن خطتها لتحسين المشهد الحضري وضمان بيئة صحية وآمنة.
