مطالب بتشديد الرقابة على رمي المخلفات في الكرك

الوكيل الإخباري- طالب مواطنون ومهتمون بالشأن المجتمعي والخدمي في محافظة الكرك بضرورة تشديد الإجراءات الرقابية للحدّ من مخالفات رمي الأنقاض والنفايات على جوانب الطرق الرئيسية والفرعية.

وأكدوا أهمية تفعيل مبدأ التشاركية بين الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، بهدف تحسين المشهد الحضري والوصول لأعلى معايير الخدمة المجتمعية.

وأوضح الناشط المجتمعي الدكتور راكز العرود، ضرورة تكثيف الرقابة على أصحاب المشاريع الكبيرة والصغيرة في جميع أنحاء المحافظة، لمنع رمي مخلفات البناء في الأماكن غير المخصصة لذلك، مع التشديد على الالتزام بالتعليمات البيئية وحماية المرافق العامة.

من جانبها، أكدت الناشطة السياحية سدين الأغوات، أن بعض المناطق السياحية في الكرك تشهد تراكُمًا عشوائيًا للأنقاض والنفايات على جوانب الطرق والأودية، ما يؤثر سلبًا على البيئة والغطاء النباتي والوجه الحضاري والسياحي للمحافظة.