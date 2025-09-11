معرض عمّان الدولي للكتاب الـ24 ينطلق في 25 أيلول

الوكيل الإخباري- ينطلق في 25 أيلول وحتى 4 تشرين الأول معرض عمّان الدولي للكتاب في دورته الرابعة والعشرين.

ووفق ما نشر اتحاد الناشرين الأردنيين، فإنّ المعرض سيقام في قاعة المركز الأردني للمعارض الدولية – مكة مول بوابة (3) - بمشاركة أكثر من (400) دار نشر أردنية وعربية ودولية، وبمشاركة (22) دولة عربية وأجنبية.