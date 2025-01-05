مكافحة الأوبئة توضح بشأن المتحور الصيني

11:31 م

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الوكيل الإخباري- قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية الدكتور عادل البلبيسي إن جميع الأمراض التنفسية متشابهة في أعراضها وطرق الوقاية منها، من لبس الكمامة وغسل الأيدي باستمرار ومسح الأسطح بالمطهرات ومحاولة تجنب مخالطة الآخرين، إضافة إلى أخذ مطعوم الإنفلونزا. اضافة اعلان





وأضاف في حديثه للتلفزيون الأردني، اليوم الأحد، أن المتحور الصيني (HMPV) هو فايروس تتشابه أعراضه مع الإنفلونزا من حمى وسعال وسيلان بالأنف والتهاب بالحلق وضيق بالتنفس، مبينا أنه مسجل في الصين منذ عام 2001، ويتسبب بنحو 12% من الأمراض التنفسية التي تسجل في الصين كل عام.



وأوضح أن متحور (HMPV) يصيب أي شخص كبير أو صغير، لكن البيانات الواردة من الصين تقول إن غالبية المصابين في الفئة العمرية التي تقل عن 14 عاما، وخطورته الأكبر على الأطفال دون 5 أعوام والأشخاص الذين يتجاوز عمرهم 65 عاما، لأن المناعة لديهم تكون غير قوية.



وقال إن المصابين بمتحور (HMPV) يشفون خلال 4-7 أيام، مشيرا إلى أن فترة حضانته 3-6 أيام، ولا يوجد له أي مطعوم أو علاج نوعي، ما يعني أن المضادات الحيوية لا تفيد في علاجه، إلا علاجات داعمة أو علاجات للأعراض.



وبين أن متحور (HMPV) مرض فايروسي والمضادات الحيوية تؤخذ حال الإصابة بالأمراض البكتيرية، وإذا أعطيت المضادات الحيوية في الأمراض الفيروسية يتكون في جسم الإنسان جراثيم مقاومة للمضادات الحيوية.