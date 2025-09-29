مكتب أحوال جرش يوقف خدماته مؤقتا الثلاثاء

الوكيل الإخباري- أعلنت دائرة الأحوال المدنية والجوازات، عن تعطيل مكتب أحوال وجوازات جرش الثلاثاء.

وأوضحت الدائرة أن قرار التعطيل جاء نتيجة قيام شركة كهرباء إربد بفصل التيار الكهربائي عن المنطقة التي يقع فيها المكتب، لإجراء أعمال صيانة.



وأكدت الدائرة أن دوام الموظفين سيستمر كالمعتاد، إلا أن تقديم الخدمات سيتوقف مؤقتاً خلال فترة انقطاع التيار.



ودعت المراجعين إلى التوجه إلى مركز الخدمات الحكومية في جرش، أو إلى مكتب الأحوال والجوازات في منطقة سوف، لإنجاز معاملاتهم خلال فترة التعطيل.