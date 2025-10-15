ملتقى إقليمي لتعزيز تكامل الجهود في مجال ضمان جودة الدواء

وأكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات التطور الذي شهدته الصناعة الدوائية الوطنية، مشيرة إلى أن الأدوية الأردنية عالية الجودة تصدر إلى نحو 80 سوقا حول العالم.
كما شددت على دعم المؤسسة المستمر للصناعة الدوائية الوطنية لتحقيق أعلى المعايير الدولية لتوفير أدوية ذات مأمونية وفاعلية وجودة عالية.
