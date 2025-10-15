ملتقى إقليمي لتعزيز تكامل الجهود في مجال ضمان جودة الدواء

الوكيل الإخباري- عقدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومنظمة دستور الأدوية الأميركي (USP) ملتقى إقليميا فنيا، في عمّان، بمشاركة ممثلين عن الهيئات الرقابية والتنظيمية للأدوية في المنطقة، بهدف تعزيز تشاركية وتكاملية الجهود في مجال ضمان جودة الأدوية.

وأكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات التطور الذي شهدته الصناعة الدوائية الوطنية، مشيرة إلى أن الأدوية الأردنية عالية الجودة تصدر إلى نحو 80 سوقا حول العالم.