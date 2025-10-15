الأربعاء 2025-10-15 12:18 م
 

ملتقى إقليمي لتعزيز تكامل الجهود في مجال ضمان جودة الدواء

المؤسسة العامة للغذاء والدواء
المؤسسة العامة للغذاء والدواء
 
الأربعاء، 15-10-2025 10:53 ص

الوكيل الإخباري-    عقدت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ومنظمة دستور الأدوية الأميركي (USP) ملتقى إقليميا فنيا، في عمّان، بمشاركة ممثلين عن الهيئات الرقابية والتنظيمية للأدوية في المنطقة، بهدف تعزيز تشاركية وتكاملية الجهود في مجال ضمان جودة الأدوية.

وأكدت مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتورة رنا عبيدات التطور الذي شهدته الصناعة الدوائية الوطنية، مشيرة إلى أن الأدوية الأردنية عالية الجودة تصدر إلى نحو 80 سوقا حول العالم.


كما شددت على دعم المؤسسة المستمر للصناعة الدوائية الوطنية لتحقيق أعلى المعايير الدولية لتوفير أدوية ذات مأمونية وفاعلية وجودة عالية.

 
 
