الذهب يحلق من جديد في الأردن الخميس

الوكيل الإخباري- ارتفع سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، الخميس، 60 قرشا، ليبلغ 85.6 دينارا لغايات البيع من محلات الصاغة، مقابل 82.4 دينارا لجهة الشراء.



وحسب النشرة الصباحية التي أصدرتها النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر الغرام الواحد من الذهب عيارات 24 و18 و14 لغايات البيع من محلات الصاغة عند 98 و75.90 و56.70 دينارا على التوالي.

