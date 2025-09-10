الأربعاء 2025-09-10 03:54 م
 

منح دراسية للأردنيين في مصر

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
 
الأربعاء، 10-09-2025 03:15 م

الوكيل الإخباري-   تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية مقدمة من جامعة حلوان/ جمهورية مصر العربية في جميع البرامج الدراسية (البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) للعام الجامعي 2025-2026 ، وفي مختلف التخصصات، بحيث تغطي المنحة الرسوم الدراسية فقط، ولا تشمل مصروفات الإقامة والمعيشة، أو الرواتب الشهرية، أو نفقات السفر، أو أية فئة من فئات التأمين (كالتأمين الصحيّ، … إلخ)، أو مصروفات الكتب الجامعية، أو مصروفات الحصول على التأشيرة أو جمع المادة العلمية لطلبة الدراسات العليا، على أن يراعي الطالب بأن شرط الحفاظ على المنحة الكاملة هو التفوق الدراسي على مدار سنوات الدراسة (بما لا يقل عن جيد) وفي حال رسوب الطالب دون تقديم عذر يقوم بدفع مصروفات العام الذي رسب فيه.

اضافة اعلان


بخصوص منح الدراسات العليا: إذا زادت فترة دراسة الطالب عن الفترة المقررة لمرحلة (الماجستير والدكتوراه) يقوم الطالب بسداد المصروفات عن كل عام زيادة عن الاعوام المقررة.
آلية التقديم:


بإمكان الطالب الدخول الى الرابط الالكتروني التالي للاطلاع على تفاصيل المنحة والوثائق والشروط المطلوبة وآلية تقديم الطلب:


https://www.helwan.edu.eg/index.php/component/sppagebuilder/page/1026 
 موعد تقديم الطلبات: 
ينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 15-9-2025

ملاحظات: 
سيتم إرسال رسائل قبول/ رفض طلبات المنح الدراسية بمجرد قبول الطالب للمنحة الدراسية من جامعة حلوان، ويجب على الطالب التقدم للقبول كطالب وافد في مصر، ويكون ذلك من ّخلال منصة “ادرس في مصر".

- على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية وزارة التنمية الاجتماعية تتسلم درعاً تكريمياً

وزارة التعليم العالي

أخبار محلية منح دراسية للأردنيين في مصر

ءؤلا

أخبار الشركات كابيتال بنك الراعي الذهبي لمنتدى التمويل الأخضر في القطاع المصرفي 2025

2

طب وصحة تحذير للمسافرين: لا تضعوا الحقائب على أسرّة الفنادق

14

منوعات سلسلة انفجارات غامضة لأشعة غاما تُربك علماء الفلك - فيديو

44

تكنولوجيا تحذير لمستخدمي آيفون: احتيال جديد يخترق خوادم أبل لتنفيذ هجمات تصيّد

القوات المسلحة الاردنية

أخبار محلية المنطقة العسكرية الشمالية تحبط محاولة تسلل على إحدى واجهاتها الحدودية

فاتورة كهرباء

أخبار محلية تحذير للأردنيين.. جهاز منزلي يرفع قيمة فاتورة الكهرباء .. !



 
 





الأكثر مشاهدة