منح دراسية للأردنيين في مصر

بخصوص منح الدراسات العليا: إذا زادت فترة دراسة الطالب عن الفترة المقررة لمرحلة (الماجستير والدكتوراه) يقوم الطالب بسداد المصروفات عن كل عام زيادة عن الاعوام المقررة.
آلية التقديم:
بإمكان الطالب الدخول الى الرابط الالكتروني التالي للاطلاع على تفاصيل المنحة والوثائق والشروط المطلوبة وآلية تقديم الطلب:
https://www.helwan.edu.eg/index.php/component/sppagebuilder/page/1026
موعد تقديم الطلبات:
ينتهي تقديم الطلبات بتاريخ 15-9-2025
ملاحظات:
سيتم إرسال رسائل قبول/ رفض طلبات المنح الدراسية بمجرد قبول الطالب للمنحة الدراسية من جامعة حلوان، ويجب على الطالب التقدم للقبول كطالب وافد في مصر، ويكون ذلك من ّخلال منصة “ادرس في مصر".
- على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023.
-
