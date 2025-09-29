الإثنين 2025-09-29 10:13 م
 

مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العظامات وآل عباد

ت
جانب من أداء واجب العزاء
 
الإثنين، 29-09-2025 09:36 م
الوكيل الإخباري- مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، اليوم الاثنين، واجب العزاء إلى عشائر العظامات وآل عباد.اضافة اعلان


ففي منطقة أم القطين بلواء البادية الشمالية في محافظة المفرق، زار العيسوي بيت عزاء المرحومة، حمدة خليف الصالح، أرملة المرحوم الحاج قرنوس الدحدل العظامات، حيث نقل تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشائر العظامات، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمدها بواسع رحمته.

وفي منطقة بدر الجديدة بلواء وادي السير في محافظة العاصمة، زار العيسوي بيت عزاء المرحومة فاطمة عواد النعيرات، أرملة المرحوم الحاج علي خليف العويدي العبادي، ناقلًا تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد إلى ذوي الفقيدة وعموم عشيرتي العويدي والنعيرات وعشائر عباد عامة، داعيًا الله أن يتغمدها بواسع رحمته.

كما قدم واجب العزاء إمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة ومحافظ المفرق فراس أبو الغنم.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ر

فلسطين ترامب: نتنياهو وافق على مقترح السلام وإنهاء الحرب في غزة

ت

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشائر العظامات وآل عباد

ل

عربي ودولي إعلام: إسرائيل تستعد لعدد من السيناريوهات بينها عملية عسكرية في إيران

ل

فلسطين "القناة 12": قد لا يتم الإعلان عن اتفاق متكامل الأركان حول غزة هذا المساء بعد لقاء ترامب ونتنياهو

ل

عربي ودولي مصر ترد على اتهامات إسرائيل في سيناء

ل

أخبار محلية منتدون: الاحتلال فشل في تغيير هوية مدينة القدس

ا

فلسطين الأونروا: نصف مليون فلسطيني محاصرون في مدينة غزة

أول رد من قطر بعد اعتذار نتنياهو عن استهداف الدوحة

عربي ودولي أول رد من قطر بعد اعتذار نتنياهو عن استهداف الدوحة



 
 





الأكثر مشاهدة