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من رياض الأطفال وحتى المرحلة الثانوية.. إعلان مهم من الوطني للمناهج

أرشيفية
أرشيفية
السبت، 09-11-2024 11:38 ص

الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني لتطوير المناهج عن إطلاق حملة توعية شاملة تهدف إلى توضيح تفاصيل عمله المتعلق بتطوير المناهج المدرسية لجميع المباحث ولجميع مراحل التعليم العام بدءًا من مرحلة رياض الأطفال وحتى نهاية المرحلة الثانوية.

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وبحسب بيان للمركز، اليوم السبت، تهدف الحملة إلى تقديم إجابات عن الاستفسارات التي ترد بشكل متكرر، وتصحيح أي مفاهيم مغلوطة حول إصدارات المركز وآلية عمله، وتعزيز تواصل المركز مع المعلمين والطلبة وأولياء الأمور، وتوضيح فلسفة المناهج المطورة وآثارها المتوقعة على الطلبة.


وتسلط الحملة الضوء على العناصر الثلاثة الأبرز في المناهج المدرسية : كتب الطالب والتمارين وأدلة المعلمين التي أعدها المركز بالتعاون مع خبرات وطنية وفق أحدث المعايير العالمية مع الالتزام بالثوابت الأردنية والقيم الوطنية والدينية؛ في إطار التزام المركز بالمساهمة في تعزيز جودة التعليم، وضمان توفير بيئة تعليمية شاملة وملائمة لطلبة المملكة كافة.


وتتضمن الحملة نشر مقاطع فيديو توضيحية من قِبل فرق تأليف المباحث المختلفة للحديث بصورة شفافة وموّسعة حول جوانب مختلفة في المناهج التي أصدرها المركز.

 
gnews

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