مهرجان في المفرق بعنوان "يوم فرح"

وقالت مديرية "ثقافة المفرق" إن الفعالية جاءت ضمن جهود دعم الأطفال في المناطق النائية والبعيدة وإشراكهم في الأنشطة الثقافية والفنية وإحياء روح الفرح والانتماء من خلال الفنون والألعاب التفاعلية والعروض المسرحية والترفيهية.
وقالت رئيسة جمعية طريق الحرير الثقافية أماني السليم، إن المهرجان تضمن فعاليات متنوعة شملت عرضا مسرحيا وفقرة الحكواتي وشخصيات كرتونية، إضافة إلى مسابقات ثقافية وتعليمية.
بدوره، أشار نائب مدير المديرية يوسف العموش، الى أهمية الوصول إلى الأطفال في المناطق الأقل حظا وفتح نوافذ الأمل والإبداع أمامهم، مثمنا هذا التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الثقافة والذي يسهم في ترسيخ القيم الوطنية والإنسانية لدى الأجيال الناشئة.
-
أخبار متعلقة
-
بسبب حالة الطقس .. جامعة جديدة تحول محاضرات الثلاثاء والأربعاء إلى التعليم عن بُعد
-
"العقبة الاقتصادية" تبحث مع صندوق أموال الضمان المشاريع المشتركة
-
مدير عام هيئة الإعلام: قريبًا.. نظام جديد لتنظيم الإعلام الرقمي بالأردن
-
خطوات عملية للحد من مخاطر نقل المواد الخطرة في الأردن
-
التعليم العالي تعلن موعد تقديم طلبات القبول الموحد للعام الجامعي 2025-2026
-
ورشة عمل في المفرق حول إدارة النفايات الصلبة
-
نقابة الصحفيين تثمن تعميم الحكومة حول تنظيم التغطية الإعلامية
-
وزارة الشباب تعقد جلسة تعريفية بجائزة الحسين بن عبدالله الثاني للعمل التطوعي في معان