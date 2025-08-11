الإثنين 2025-08-11 07:39 م
 

مهرجان في المفرق بعنوان "يوم فرح"

الإثنين، 11-08-2025 07:17 م

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية طريق الحرير الثقافية بالتعاون مع مديرية الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة ومديرية ثقافة المفرق اليوم الاثنين، مهرجان طفل البادية "يوم فرح".

وقالت مديرية "ثقافة المفرق" إن الفعالية جاءت ضمن جهود دعم الأطفال في المناطق النائية والبعيدة وإشراكهم في الأنشطة الثقافية والفنية وإحياء روح الفرح والانتماء من خلال الفنون والألعاب التفاعلية والعروض المسرحية والترفيهية.


وقالت رئيسة جمعية طريق الحرير الثقافية أماني السليم، إن المهرجان تضمن فعاليات متنوعة شملت عرضا مسرحيا وفقرة الحكواتي وشخصيات كرتونية، إضافة إلى مسابقات ثقافية وتعليمية.


بدوره، أشار نائب مدير المديرية يوسف العموش، الى أهمية الوصول إلى الأطفال في المناطق الأقل حظا وفتح نوافذ الأمل والإبداع أمامهم، مثمنا هذا التعاون المثمر بين مؤسسات المجتمع المدني ووزارة الثقافة والذي يسهم في ترسيخ القيم الوطنية والإنسانية لدى الأجيال الناشئة.

 
 
