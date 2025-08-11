مهرجان في المفرق بعنوان "يوم فرح"

الوكيل الإخباري- نظمت جمعية طريق الحرير الثقافية بالتعاون مع مديرية الشؤون الثقافية في وزارة الثقافة ومديرية ثقافة المفرق اليوم الاثنين، مهرجان طفل البادية "يوم فرح".

اضافة اعلان



وقالت مديرية "ثقافة المفرق" إن الفعالية جاءت ضمن جهود دعم الأطفال في المناطق النائية والبعيدة وإشراكهم في الأنشطة الثقافية والفنية وإحياء روح الفرح والانتماء من خلال الفنون والألعاب التفاعلية والعروض المسرحية والترفيهية.



وقالت رئيسة جمعية طريق الحرير الثقافية أماني السليم، إن المهرجان تضمن فعاليات متنوعة شملت عرضا مسرحيا وفقرة الحكواتي وشخصيات كرتونية، إضافة إلى مسابقات ثقافية وتعليمية.