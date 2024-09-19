مهرجان للتراث الشعبي الأردني في ماعين

وقال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة، إن إقامة هذا المهرجان جاء بهدف التعريف بالتراث الشعبي من المأكولات الشعبية والصناعات التقليدية، مؤكدا أنه سيتم تنظيم المهرجان بشكل سنوي.
وألقى عضو مجلس محافظة مادبا حمزة الموازرة، كلمة أكد فيها حرص مجلس المحافظة على دعم المشاريع التي تهدف إلى الحفاظ على التراث المادي وغير المادي لدوره للتعريف بالهوية الوطنية والشعبية التي نعتز ونفتخر بها.
وقدمت في الحفل فرقة منتدى مادبا لإحياء التراث عددا من الوصلات الغنائية التراثية، فيما قدم الشاعر سليمان السنيان عددا من القصائد الشعرية، ووصلة على الربابة قدمها الفنان محمد الشعرا.
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