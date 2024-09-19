مهرجان للتراث الشعبي الأردني في ماعين

الوكيل الإخباري- نظمت مديرية ثقافة مادبا بدعم من مجلس المحافظة في قاعة نادي ماعين الرياضي اليوم الخميس، مهرجان التراث الشعبي الأردني الثاني بحضور محافظ مادبا فيصل السميران وعدد من أعضاء مجلس المحافظة وأبناء المجتمع المحلي.

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وقال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة، إن إقامة هذا المهرجان جاء بهدف التعريف بالتراث الشعبي من المأكولات الشعبية والصناعات التقليدية، مؤكدا أنه سيتم تنظيم المهرجان بشكل سنوي.

وألقى عضو مجلس محافظة مادبا حمزة الموازرة، كلمة أكد فيها حرص مجلس المحافظة على دعم المشاريع التي تهدف إلى الحفاظ على التراث المادي وغير المادي لدوره للتعريف بالهوية الوطنية والشعبية التي نعتز ونفتخر بها.