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مهرجان للتراث الشعبي الأردني في ماعين

مديرية ثقافة مادبا
مديرية ثقافة مادبا
الخميس، 19-09-2024 12:31 م

الوكيل الإخباري-    نظمت مديرية ثقافة مادبا بدعم من مجلس المحافظة في قاعة نادي ماعين الرياضي اليوم الخميس، مهرجان التراث الشعبي الأردني الثاني بحضور محافظ مادبا فيصل السميران وعدد من أعضاء مجلس المحافظة وأبناء المجتمع المحلي.

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وقال مدير ثقافة مادبا محمد الرواحنة، إن إقامة هذا المهرجان جاء بهدف التعريف بالتراث الشعبي من المأكولات الشعبية والصناعات التقليدية، مؤكدا أنه سيتم تنظيم المهرجان بشكل سنوي.
وألقى عضو مجلس محافظة مادبا حمزة الموازرة، كلمة أكد فيها حرص مجلس المحافظة على دعم المشاريع التي تهدف إلى الحفاظ على التراث المادي وغير المادي لدوره للتعريف بالهوية الوطنية والشعبية التي نعتز ونفتخر بها.


وقدمت في الحفل فرقة منتدى مادبا لإحياء التراث عددا من الوصلات الغنائية التراثية، فيما قدم الشاعر سليمان السنيان عددا من القصائد الشعرية، ووصلة على الربابة قدمها الفنان محمد الشعرا.

 
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