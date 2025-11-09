مياه اليرموك تنجز خطوط مياه في إربد بتكلفة 1.7 مليون دينار

الأحد 2025-11-09 11:22 م
 

الأحد، 09-11-2025 10:25 م
الوكيل الإخباري-  أنجزت شركة مياه اليرموك مشاريع خطوط مياه رئيسية وشبكات صرف صحي بالتعاون مع مجلس محافظة إربد بتكلفة إجمالية بلغت 1.7 مليون دينار بهدف تحسين التزويد المائي بكافة ألوية المحافظة.اضافة اعلان


وقال مدير مياه إربد المهندس صالح المومني، في تصريح اليوم الأحد، إن هذه الخطوط التي نفذت في مختلف ألوية المحافظة ستسهم في تحسين التزويد المائي وستمكن المديرية من توزيع المياه بشكل أفضل إلى كافة مناطق وألوية المحافظة.

وأكد استمرارية الشركة تعمل في تحسين التزويد المائي في جميع مناطق المحافظة ضمن استراتيجيتها لضمان وصول المياه بجودة وكفاءة عالية لكافة المشتركين.

وأشار إلى إعادة تشغيل بئر لواء الطيبة بعد إعادة تأهيله بقدرة إنتاجية تبلغ 25 مترا مكعبا في الساعة، ما يسهم في تحسين تزويد المنطقة بالمياه التي تشهد كثافة سكانية عالية إلى جانب تعزيز الخدمة المائية المقدمة للمواطنين.

وبين المومني أن المديرية تعمل على تنفيذ المشاريع الرأسمالية التي تقوم بها وزارة المياه والري في المحافظة وهي مشاريع موزعة على كافة ألوية إربد وتهدف بدورها إلى تحسين الشبكة المائية ورفع كفاءة التزويد المائي في المحافظة بشكل عام.
 
 
