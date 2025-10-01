الأربعاء 2025-10-01 08:21 م
 

مياه اليرموك: توقف ضخ المياه عن العديد من المناطق غداً الخميس

الأربعاء، 01-10-2025 07:02 م
الوكيل الإخباري-   أعلنت شركة مياه اليرموك عن توقف كامل لمنظومة ضخ المياه في محطة الزعتري الخميس، وذلك نتيجة تسربات مائية وضرر كبير في الخط الناقل الرئيسي بقطر 700 ملم.اضافة اعلان


وقدمت الشركة اعتذارها لمشتركيها في المناطق المتأثرة ضمن لواء الرمثا، وتشمل (الجلمه العالي والواطي ،الكيال ،شارع الوحدة ،حي السير ومنطقة أبو ظلام)،وفي لواء المزار ستتأثر مناطق ارحابا ،صمد، قصر برقش، دفاع مدني برقش والفرقة 12، وفي لواء بني عبيد ستتأثر مناطق الحصن ،الحي الغربي(ام الهوا، الضاحية منطقة الحتاملة، واسكان المهندسين وفي محافظة عجلون ستتأثر مناطق صخرة عبين،عبلين،عنجرة واشتفينا،وفي).

وأكدت الشركة انها ستعاود الضخ واستئناف برنامج التوزيع المعتاد في أقرب وقت ممكن.
 
 
