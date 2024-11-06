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نائبة وزير الخارجيّة الفلبّينيّ تيريزا لازارو تزور "الأردنيّة"

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الأربعاء، 06-11-2024 03:29 م
الوكيل الإخباري-  استقبل رئيسُ الجامعة الأردنيّة، الدكتور نذير عبيدات، في مكتبه اليوم نائبةَ وزير الخارجيّة الفلبّينيّ تيريزا لازارو، برفقة السّفير الفلبّينيّ في عمّان ولفريدو سانتوس، والوفد المرافق من وزارة الخارجيّة الفلبّينيّة والسّفارة، في زيارة تهدف إلى تعزيز التّعاون الأكاديميّ بين الجانبين.اضافة اعلان


وأكّد عبيدات أثناء اللّقاء عمقَ العلاقات بين البلدين الصّديقين، وأشار إلى رغبة الجامعة في تعزيز التّعاون مع السّفارة، وتطوير العلاقات الأكاديميّة مع الجامعات الفلبّينيّة، مُرحِّبًا بزيادة أعداد الطّلبة الفلبّينيّين الدّارسين في الجامعة، سيّما في برامج الدّراسات العليا.

ومن جهتها، أعربت لازارو عن سعادتها بزيارة الأردنّ والجامعة، مؤكّدةً دور التّعليم بوصفه أحد أهمّ مجالات التّعاون الّذي يعزّز العلاقات السّياسيّة والشّعبيّة بين البلدين، ورحّبت بفكرة زيادة أعداد الطّلبة الفلبّينيّين في الجامعة، مؤكّدةً إيمانها بأنّ التّعليم من أهمّ الوسائل الّتي تؤدّي إلى بناء علاقات سلميّة وتعاونيّة بين الشّعوب، كما أشادت لازارو بالثّقافة الأردنيّة وغناها بالمواقع التّاريخيّة، مبرزةً نقاط التّشابه بين الشّعبين؛ الأردنيّ والفلبّينيّ المضيافين.
 
gnews

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