نائبة وزير الخارجيّة الفلبّينيّ تيريزا لازارو تزور "الأردنيّة"

وأكّد عبيدات أثناء اللّقاء عمقَ العلاقات بين البلدين الصّديقين، وأشار إلى رغبة الجامعة في تعزيز التّعاون مع السّفارة، وتطوير العلاقات الأكاديميّة مع الجامعات الفلبّينيّة، مُرحِّبًا بزيادة أعداد الطّلبة الفلبّينيّين الدّارسين في الجامعة، سيّما في برامج الدّراسات العليا.
ومن جهتها، أعربت لازارو عن سعادتها بزيارة الأردنّ والجامعة، مؤكّدةً دور التّعليم بوصفه أحد أهمّ مجالات التّعاون الّذي يعزّز العلاقات السّياسيّة والشّعبيّة بين البلدين، ورحّبت بفكرة زيادة أعداد الطّلبة الفلبّينيّين في الجامعة، مؤكّدةً إيمانها بأنّ التّعليم من أهمّ الوسائل الّتي تؤدّي إلى بناء علاقات سلميّة وتعاونيّة بين الشّعوب، كما أشادت لازارو بالثّقافة الأردنيّة وغناها بالمواقع التّاريخيّة، مبرزةً نقاط التّشابه بين الشّعبين؛ الأردنيّ والفلبّينيّ المضيافين.
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