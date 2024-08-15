نائب رئيس الوزراء يؤكد أهمية دور المغتربين في إقامة مشاريع استثمارية

ورحب كريشان خلال لقائه رئيس وأعضاء اللجنة العليا لملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم بقرار المؤتمر الثاني الذي عقده الملتقى الخميس الماضي بالتوجه لتأسيس الصندوق الاستثماري للمغتربين الأردنيين بقيمة (120) مليون دينار سنوياً.
كما أكد نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية أهمية دور المغتربين الأردنيين في إقامة مشاريع استثمارية وتنموية في المملكة، ودورهم في فتح آفاق التعاون بين البلديات الأردنية والبلديات في الدول التي يُقيمون فيها.
وأشار لأهمية أن يضع الصندوق بعد تأسيسه هدفاً رئيسياً لإقامة مشروعات استثمارية بالشراكة مع البلديات في المملكة، موضحاً أن البلديات تعمل حالياً بالتعاون مع القطاع الخاص على إقامة مشاريع تنموية مُدرّة للدخل في مختلف المناطق، وتساهم في توليد فرص عمل خاصة للشباب والمرأة.
من جانبه قال مؤسس ورئيس ملتقى النشامى للجالية الأردنية حول العالم المهندس أيمن الرفاعي إن المغتربين الأردنيين كنز وطني، ويسعى الملتقى إلى تعظيم الجسور بين المغتربين والوطن، ودعم الاقتصاد الوطني، من خلال إقامة مشاريع استثمارية في مختلف المجالات.
وعرض الرفاعي أهم التوصيات التي خرج بها المؤتمر الثاني الذي شارك فيه ممثلون عن فروع ملتقى النشامى على مستوى العالم، لافتاً إلى أن الملتقى ينتشر في (44) دولة، ويضم (90) فرعاً.
واستمع كريشان إلى اقتراحات بعض أعضاء اللجنة العليا حول أهمية ربط المغتربين بالوطن الأم، وتسهيل عودتهم للأردن.
وحضر اللقاء أمين عام الوزارة للشؤون الإدارية والمالية الدكتور نضال أبو عرابي العدوان.
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