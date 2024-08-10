نادي السلط: الكابتن محمد الخشمان رمز الوفاء واستمرارية النجاح

وأكدت إدارة النادي وجماهيره الوفية أن دعم الكابتن الخشمان ليس بغريب عليه، فهو الذي كان دائمًا الداعم الأكبر للنادي، والذي ساهم بشكل كبير في بقائه واستمراره على الساحة الرياضية. وأضاف البيان أن الخشمان، الذي شغل مناصب رياضية عدة في الأردن، يعتبر الرئيس الفخري لنادي السلط، وأن دعمه للنادي كان وما يزال مثل الأكسجين الذي أبقى النوادي الرياضية على قيد الحياة.
ودعا النادي في بيانه رجال الأعمال والشركات الكبرى إلى الاقتداء بالكابتن محمد الخشمان وشركة الأردنية للطيران، في دعم الشباب والرياضة في مختلف أنحاء المملكة، استجابة لتوجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، الذي يشدد دائمًا على أهمية دعم الشباب والرياضة في الأردن.
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