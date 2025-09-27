نتائج القبول الموحد في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية اليوم

وستقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية إلى الطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية المسجلة، تتضمن نتائج ترشيحهم للقبول. كما ستقوم الوحدة لاحقاً بنشر النتائج التفصيلية، سواءً نتائج الترشيح أو معدلات القبول التنافسية، عبر الموقع الإلكتروني للوحدة / قسم الدبلوم المتوسط من خلال الرابط التالي:
www.admhec.gov.jo
وتدعو الوحدة الطلبة إلى متابعة الرسائل والموقع الإلكتروني للاطلاع على التفاصيل الكاملة.
-
