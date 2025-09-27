السبت 2025-09-27 04:08 م
 

نتائج القبول الموحد في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية اليوم

وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي
 
السبت، 27-09-2025 03:40 م
الوكيل الإخباري-  تُعلن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم السبت الموافق 27 أيلول 2025 نتائج القبول الموحد لمرحلة الدبلوم المتوسط في كليتي نسيبة المازنية ورفيدة الأسلمية، وذلك للدورة الصيفية من العام الجامعي 2025-2026.اضافة اعلان


وستقوم الوحدة بإرسال رسائل نصية إلى الطلبة على أرقام هواتفهم الخلوية المسجلة، تتضمن نتائج ترشيحهم للقبول. كما ستقوم الوحدة لاحقاً بنشر النتائج التفصيلية، سواءً نتائج الترشيح أو معدلات القبول التنافسية، عبر الموقع الإلكتروني للوحدة / قسم الدبلوم المتوسط من خلال الرابط التالي:
www.admhec.gov.jo

وتدعو الوحدة الطلبة إلى متابعة الرسائل والموقع الإلكتروني للاطلاع على التفاصيل الكاملة.
 
 
