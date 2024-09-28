نزار مهيدات رئيساً لمجلس أمناء بنك الدواء الخيري

الوكيل الإخباري- شكل بنك الدواء الخيري مجلس أمناءه الأول برئاسة الدكتور نزار محمود مهيدات مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء. وقال البنك في بيان له أنّ إختيار الدكتور نزار مهيدات لرئاسة مجلس أمناء بنك الدواء الخيري، جاء لما يتمتع به الدكتور مهيدات من خبرة عملية وعلمية وأكاديمية واسعة في قطاع الدواء، كما أنه يحظى بمحبة واحترام العاملين في القطاع الدوائي في الأردن.

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وأشار البيان إلى أنّ الدكتور مهيدات شخصية وطنية قيادية ، وله بصمته الواضحة في تعزيز منظومة الأمن الدوائي الأردني ، وهو حريص على تطبيق وتنفيذ توجيهات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني على أرض الواقع بكل إخلاص وأمانة ، ولذلك فنحن واثقون بأن بنك الدواء سيكون بأيدي أمينة .