نزار مهيدات رئيساً لمجلس أمناء بنك الدواء الخيري

وأشار البيان إلى أنّ الدكتور مهيدات شخصية وطنية قيادية ، وله بصمته الواضحة في تعزيز منظومة الأمن الدوائي الأردني ، وهو حريص على تطبيق وتنفيذ توجيهات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني على أرض الواقع بكل إخلاص وأمانة ، ولذلك فنحن واثقون بأن بنك الدواء سيكون بأيدي أمينة .
ونوّه البيان إلى أنه سوف يتم تشكيل مجلس الأمناء بأعضاء من أصحاب الخبرة والإختصاص في القطاع الدوائي ، كما سيتضمن المجلس أعضاء ممثلين عن وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والخدمات الطبية الملكية وكليات الصيدلة في الجامعات .
وسيعمل مجلس الأمناء على بناء الإستراتيجيات ورسم السياسات العامة لعمل بنك الدواء الخيري ، ومساندة إدارته على تنفيذ برامج ومشاريع بنك الدواء التي تحقق أهدافه بتعزيز منظومة الأمن الدوائي ، ومساعدة الفئات الضعيفة والأقل حظاً في المناطق النائية والفقيرة .
ونُشير إلى أنّ بنك الدواء الخيري ، هو مؤسسة وطنية صحية خيرية غير ربحية ، تم تأسيسهُ في الأردن بموجب قانون الجمعيات رقم ( 51 ) لسنة 2008م وتعديلاته ، وضمن إختصاص وزارة الصحة ، وعلى غرار بنوك الأدوية الخيرية الموجودة في معظم دول العالم ، والتي تعمل على توفير الأدوية بشكلٍ مجاني للمرضى المُحتاجين والذين لا يملكون ثمن أدويتهم .
حيث انطلق بنك الدواء بشراكة فاعلة ما بين الهيئة الوطنية " أبناء المملكة " ، ونقابة الصيادلة ، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ، تلبيةً لإرادة قائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المُعظم حفظه الله ، بإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن توفر الأدوية لكافة المواطنين من مُختلف الشرائح بشكل يتناسب مع وضعهم الإقتصادي ، مع التركيز بشكلٍ خاص على الفئات الضعيفة والمُحتاجة .
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