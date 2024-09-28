 
السبت 2024-09-28 01:40 م
 
 

نزار مهيدات رئيساً لمجلس أمناء بنك الدواء الخيري

نزار مهيدات
نزار مهيدات
السبت، 28-09-2024 01:15 م

الوكيل الإخباري-   شكل بنك الدواء الخيري مجلس أمناءه الأول برئاسة الدكتور نزار محمود مهيدات مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء. وقال البنك في بيان له أنّ إختيار الدكتور نزار مهيدات لرئاسة مجلس أمناء بنك الدواء الخيري، جاء لما يتمتع به الدكتور مهيدات من خبرة عملية وعلمية وأكاديمية واسعة في قطاع الدواء، كما أنه يحظى بمحبة واحترام العاملين في القطاع الدوائي في الأردن.

اضافة اعلان


وأشار البيان إلى أنّ الدكتور مهيدات شخصية وطنية قيادية ، وله بصمته الواضحة في تعزيز منظومة الأمن الدوائي الأردني ، وهو حريص على تطبيق وتنفيذ توجيهات ورؤى جلالة الملك عبدالله الثاني على أرض الواقع بكل إخلاص وأمانة ، ولذلك فنحن واثقون بأن بنك الدواء سيكون بأيدي أمينة .


ونوّه البيان إلى أنه سوف يتم تشكيل مجلس الأمناء بأعضاء من أصحاب الخبرة والإختصاص في القطاع الدوائي ، كما سيتضمن المجلس أعضاء ممثلين عن وزارة الصحة ونقابة الصيادلة والخدمات الطبية الملكية وكليات الصيدلة في الجامعات .

وسيعمل مجلس الأمناء على بناء الإستراتيجيات ورسم السياسات العامة لعمل بنك الدواء الخيري ، ومساندة إدارته على تنفيذ برامج ومشاريع بنك الدواء التي تحقق أهدافه بتعزيز منظومة الأمن الدوائي ، ومساعدة الفئات الضعيفة والأقل حظاً في المناطق النائية والفقيرة .

ونُشير إلى أنّ بنك الدواء الخيري ، هو مؤسسة وطنية صحية خيرية غير ربحية ، تم تأسيسهُ في الأردن بموجب قانون الجمعيات رقم ( 51 ) لسنة 2008م وتعديلاته ، وضمن إختصاص وزارة الصحة ، وعلى غرار بنوك الأدوية الخيرية الموجودة في معظم دول العالم ، والتي تعمل على توفير الأدوية بشكلٍ مجاني للمرضى المُحتاجين والذين لا يملكون ثمن أدويتهم .

حيث انطلق بنك الدواء بشراكة فاعلة ما بين الهيئة الوطنية " أبناء المملكة " ، ونقابة الصيادلة ، والمؤسسة العامة للغذاء والدواء ، تلبيةً لإرادة قائد البلاد جلالة الملك عبد الله الثاني المُعظم حفظه الله ، بإتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها أن توفر الأدوية لكافة المواطنين من مُختلف الشرائح بشكل يتناسب مع وضعهم الإقتصادي ، مع التركيز بشكلٍ خاص على الفئات الضعيفة والمُحتاجة .

 
gnews

أحدث الأخبار

تعبيرية

المرأة والجمال دبس الرمان لجمال بشرتك ونضارتها!

تعبيرية

اقتصاد محلي 50 % انخفاض الطلب والعرض على الذهب بالأردن

خامنئي

عربي ودولي خامنئي يصدر بيانا عاجلا حول مستجدات الأحداث في لبنان

برج مراقبو في مطار بيروت

عربي ودولي إسرائيل تخترق موجة برج مراقبة مطار بيروت وتحذر طائرة إيرانية

نزار مهيدات

أخبار محلية نزار مهيدات رئيساً لمجلس أمناء بنك الدواء الخيري

تعبيرية

منوعات اختيارك للأفلام يكشف أسرارًا مخفية عن شخصيتك

تعبيرية

منوعات طائرة درون تعثر على طفلةٍ ضاعت في غابات لويزيانا إثر سيرها في أثناء نومها

تعبيرية

طب وصحة دراسة: التوت والشاي يحاربان الخرف



 


الأكثر مشاهدة