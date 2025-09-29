نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة الأشغال

الوكيل الإخباري- نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة اليوم الاثنين، نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الإدارية والمالية، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا.

وأوضحت الهيئة أن بإمكان المتقدمين لهذه الوظيفة الدخول إلى الموقع الإلكتروني اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 30 أيلول، للاطلاع على النتائج الأولية لطلباتهم.