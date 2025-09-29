نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة الأشغال

وأوضحت الهيئة أن بإمكان المتقدمين لهذه الوظيفة الدخول إلى الموقع الإلكتروني اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 30 أيلول، للاطلاع على النتائج الأولية لطلباتهم.
ويتيح النظام لمن لم تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة، التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من صباح يوم غد الثلاثاء، وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 2 تشرين الأول المقبل.
