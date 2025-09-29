الإثنين 2025-09-29 08:30 م
 

نشر نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة الأشغال

ل
الإثنين، 29-09-2025 08:04 م

الوكيل الإخباري- نشرت هيئة الخدمة والإدارة العامة اليوم الاثنين، نتائج الفرز الأولي لوظيفة أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الإدارية والمالية، عبر الموقع الإلكتروني المخصص للإعلان عن الوظائف القيادية العليا.

وأوضحت الهيئة أن بإمكان المتقدمين لهذه الوظيفة الدخول إلى الموقع الإلكتروني اعتبارا من صباح يوم غد الثلاثاء الموافق 30 أيلول، للاطلاع على النتائج الأولية لطلباتهم.


ويتيح النظام لمن لم تنطبق عليهم شروط إشغال الوظيفة، التقدم بطلبات اعتراض للجنة الفرز عبر الموقع الإلكتروني نفسه، خلال ثلاثة أيام عمل تبدأ من صباح يوم غد الثلاثاء، وتنتهي بنهاية دوام يوم الخميس الموافق 2 تشرين الأول المقبل.

 
 
