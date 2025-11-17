هندي يفقد 18 فردًا من أسرته في حادث مأساوي بالسعودية .. تفاصيل قاسية

الإثنين 2025-11-17 10:26 م
 

الوكيل الإخباري- فقد المواطن الهندي سيد راشد (35 عامًا) 18 فردًا من أسرته، بينهم والداه، في الحادث المروع الذي تعرضت له حافلة لنقل المعتمرين في المملكة العربية السعودية يوم الاثنين.اضافة اعلان


وكانت حكومة ولاية تيلانغانا الهندية قد أعلنت سابقًا عن مقتل 42 شخصًا على الأقل في هذا الحادث.

ونقلت صحيفة "هندوستان تايمز" عن راشد قوله: "قال لهم الوداع قبل أيام قليلة فقط عندما كانوا يستعدون للسفر إلى السعودية. لم يخطر ببالي أنه لن أراهم مرة أخرى أبدًا".

ويُعد الحادث من أشد الكوارث التي تلم بالعائلات الهندية خلال موسم العمرة ، حيث فقد راشد في حادث واحد معظم أفراد أسرته المقربين.

وقتل عشرات المعتمرين الهنود في السعودية نتيجة حادث مروع عندما اصطدمت حافلتهم بشاحنة صهريج نفط في المدينة المنورة صباح يوم الاثنين.

وأفادت تقارير بأن حوالي 40 معتمرًا هنديًا كانوا على متن الحافلة التي تعرضت للحادث حوالي الساعة 1:30 صباحًا بتوقيت الهند.

وقدّم رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي تعازيه لأسر الضحايا، ودعا بالشفاء العاجل للمصابين، مشيرًا إلى تواصل المسؤولين الهنود مع السلطات السعودية.

من جانبها، أنشأت القنصلية الهندية في جدة غرفة عمليات لتنسيق جهود المساعدة في أعقاب الحادث المأساوي.

