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نصف مليون نازح في لبنان حتى الآن

لبنانيون يفرون بالآلاف | من المصدر
لبنانيون يفرون من الموت | من المصدر
الأربعاء، 25-09-2024 10:36 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن وزير الخارجية اللبناني عبد الله بوحبيب أن عدد النازحين اللبنانيين بسبب التصعيد الراهن بين إسرائيل وحزب الله يقترب من نصف مليون نازح.اضافة اعلان


وقال بو حبيب، أمس، في فعالية نظّمتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن عدد النازحين في لبنان قبل الغارات الإسرائيلية الأخيرة بلغ نحو 110 آلاف نازح، مضيفاً: «الآن ربّما يقترب عددهم من نصف مليون».

وأعرب وزير الخارجية اللبناني عن خيبة أمل حيال تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الأمم المتحدة حول الشرق الأوسط، آملاً تعزيز واشنطن جهودها الدبلوماسية، موضحاً أن تصريح بايدن «لم يكن قوياً، وهو غير مشجّع، ولن يحلّ المشكلة اللبنانية».
 
gnews

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