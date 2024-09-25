نصف مليون نازح في لبنان حتى الآن

وقال بو حبيب، أمس، في فعالية نظّمتها مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي في نيويورك، على هامش مشاركته في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن عدد النازحين في لبنان قبل الغارات الإسرائيلية الأخيرة بلغ نحو 110 آلاف نازح، مضيفاً: «الآن ربّما يقترب عددهم من نصف مليون».
وأعرب وزير الخارجية اللبناني عن خيبة أمل حيال تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن أمام الأمم المتحدة حول الشرق الأوسط، آملاً تعزيز واشنطن جهودها الدبلوماسية، موضحاً أن تصريح بايدن «لم يكن قوياً، وهو غير مشجّع، ولن يحلّ المشكلة اللبنانية».
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